

القاهرة ـ ناهد إمام



وقّع وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا، امس، خمس اتفاقيات، اتفاقية مع شركات وطنية وعالمية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في أربع مناطق بالصحراء الغربية ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 40 مليون دولار، فضلا عن حفر 11 بئرا جديدة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2023).



وجاءت الاتفاقية الأولى بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية في إطار استراتيجية قطاع البترول لتشجيع الشركات الوطنية على البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث ستنفذ الشركة برنامج عمل مكثفا بالمنطقة يشمل حفر ثلاث آبار استكشافية باستثمارات حدها الأدنى نحو سبعة ملايين دولار خلال فترات البحث، على أن تتضاعف تلك الاستثمارات حال تحقيق كشف تجاري.



كما وقعت الاتفاقية الثانية بين الهيئة وشركة «كويت انرجي» العالمية في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية، بحضور سونج يو الرئيس التنفيذي لشركة «كويت انرجي»، وذلك لضخ استثمارات جديدة من الشركة في هذه المنطقة لاستغلال الاحتياطيات البترولية الواعدة التي مازالت تزخر بها، ويشمل حفر بئرين باستثمارات حدها الأدنى نحو أربعة ملايين دولار في إطار التزامات الاتفاقية التي وقع عليها الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة مع م. كامل الصاوي رئيس «كويت انرجي ـ مصر».



ووقعت الهيئة أيضا اتفاقية للتنقيب في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية مع شركتي «انرجين» و«اينا إندستريا نافتا» العالميتين ضمن المناطق التي تم إسنادها في المزايدة العالمية للهيئة، وذلك بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 14 مليون دولار ومنحة توقيع مليوني دولار، بالإضافة إلى حفر ثلاث آبار استكشافية.



وبالنسبة للاتفاقية الرابعة، فوقعتها هيئة البترول مع شركة «إيني» الإيطالية في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية لضخ استثمارات جديدة من الشركة الإيطالية بالمنطقة لاستغلال الفرص الواعدة بعدما تحقق من نجاحات بالمنطقة، وذلك بحد أدنى للاستثمارات نحو سبعة ملايين دولار، فضلا عن حفر بئرين استكشافيتين في إطار التزامات الاتفاقية التي وقعها ماتيا كامبانياتي مدير «إيني» في مصر بحضور لوكا فيجناتي مدير الاستكشاف بالشركة الإيطالية.



ووقعت الاتفاقية الخامسة للهيئة مع شركة «برينكو» في منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركة في منطقة جديدة للبحث والاستكشاف للغار الطبيعي في ضوء الفرص الواعدة، وذلك بحد أدني للاستثمارات ثمانية ملايين دولار لعمليات البحث وحفر بئر استكشافية جديدة، وقام بالتوقيع رئيس هيئة البترول وم. رأفت البلتاجي عن شركة «برينكو»، بحضور د.هدى بن جنات أمين عام مرصد الطاقة للمتوسط.