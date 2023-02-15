أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا رفعت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة محروقات والشركات الموردة الأخرى.



ووفقا للقرار تم تحديد مادة المازوت للفعاليات الصناعية بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، موجبا على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.



ونقل موقع جريدة «الوطن» عن مصدر في وزارة التجارة أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية لتوحيد تسعيرة المادة بين شركة محروقات والشركات الخاصة بما يضمن، الحد من الفساد وبما يسهم في توحيد تكاليف الإنتاج.



بدوره، نقل موقع «أثر برس» عن مصدر في شركة «محروقات» أن الهدف من قرار رفع سعر المازوت، «توحيد سعر المادة، نتيجة وجود سعرين للمازوت في السوق، السعر الأول وهو 3000 ليرة، لكل ليتر يباع عن طريق محروقات، وسعر آخر وهو 5400 ليرة لليتر المبيع عن طريق الشركات الخاصة التي تستورد الفيول وتبيع المادة للصناعيين».



وحول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى توحيد سعر المازوت الصناعي، برر المصدر ذلك، بـ «وجود مشكلتين أساسيتين، الأولى هي أن وجود سعرين قد يفتح باب للمتاجرة بالمادة في السوق المحلية، والثانية أنه لا يجوز أن تأخذ منشآت صناعية بسعر مخفض، وهناك منشآت صناعية أخرى تشتري بسعر أعلى، ما سيجعل التكلفة الإنتاجية متباينة بين المنشآت الصناعية».