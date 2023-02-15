

خديجة حمودة



بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في دبي، مع د.محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية، كشريك في العملية التنموية في مصر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد أيضا التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.



كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح بتونس، تحت قيادة الرئيس قيس سعيّد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس في دبي مع رئيسة وزراء الجمهورية التونسية نجلاء بودن.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء استعرض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وقد أكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس - في هذا الصدد - على دعم مصر لكل جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد، فضلا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.



كما جرى التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.