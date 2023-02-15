طلبت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا نيكول دي مور من وزارة خارجية بلادها تسريع إجراءات الهجرة للأشخاص الذين يرغبون في الترحيب مؤقتا بأقاربهم من تركيا بعد الزلزال، وتحديدا لمن يحمل الجنسية البلجيكية ويرغب في قدوم أقاربه المتضررين إلى منازلهم في بلجيكا لرعايتهم.



وأوضحت الوزيرة، في بيان صحافي، أن البلجيكيين الذين يرغبون في مساعدة أفراد أسرهم سيتم دعمهم بالتالي.



وأضافت دي مور«لقد شاهد الجميع صور هذا الزلزال المدمر. العديد من حاملي الجنسية البلجيكية لديهم عائلات في المناطق المتضررة ويودون مساعدة أحبائهم من خلال استضافتهم في المنزل».



بدورها، ناشدت النائبة أوزليم أوزين الحكومة تسهيل الحصول على تأشيرة لمدة أقل من 90 يوما للظروف نفسها، وأوضحت أن «الوضع في تركيا وسورية مأساوي». في إشارة إلى ان الخسائر البشرية كارثية وتستمر في الازدياد يوما بعد يوم ويجد الكثير من الناس أنفسهم في الشوارع في ظروف شتاء لا تطاق، ويجب أن نكون قادرين على مساعدتهم.



وسجلت بلجيكا خلال العام الماضي طلبات لجوء لحوالي 37 ألف شخص من جنسيات مختلفة بزيادة تبلغ نسبتها 42% مقارنة بالعام 2021. إضافة إلى ذلك، شهدت توافد حوالي 63 ألف نازح من أوكرانيا، ليتجاوز إجمالي عدد الوافدين الجدد إلى بلجيكا خلال العام 2022 الـ 100 ألف أجنبي.