أخلى مجلس مدينة اللاذقية أمس عددا من الأبنية كإجراء احترازي خوفا لتضررها بالزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية. وجاء الاخلاء بناء على توصيات اللجان المشكلة بالكشف على الأبنية المتضررة بحسب التقارير الصادرة عنها.



وأوضح مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة اللاذقية م.منذر ديوب في تصريح لوكالة أنباء «سانا» أنه تم إخلاء عدد من الأبنية في حي الزقزقانية، والريجي القديمة، والشيخ ضاهر، والأزهري، والمشروع العاشر.



وأشار ديوب إلى أنه تم إغلاق الشارع المؤدي من مطعم بلازا إلى مدخل حي الأميركان، بالقرب من فرع حزب البعث، بسبب انهيار جزئي بالشرفات الأمامية، وكسر في أحد الأعمدة في بناء غير مسكون، حيث تتم دراسة وضع البناء في الوقت الحالي.



ولفت م.ديوب إلى أنه توجد قائمة بإخلاء 19 بناء في منطقة الشاليهات، ومسبح الشعب، والغراف في منطقة الرمل الجنوبي.



وفي محافظة ريف دمشق، رصدت لجنة السلامة العامة خلال عمليات الكشف على الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط 27 بناء متصدعا في مدينة حرستا، خمسة منها ستتم إزالتها بالكامل، بينما ستتم إزالة أجزاء من باقي الأبنية، لتتم إعادة ترميمها وفق رئيس المجلس المحلي في حرستا منذر الشلة.



وفي تصريح لـ «سانا»، أشار الشلة إلى وجود أبنية، جزء منها متصدع كالأعمدة أو البلاكين أو بعض الجدران، وستتم إزالتها بشكل لا يؤثر في سلامتها الإنشائية، مؤكدا أن جميع الأبنية التي ستزال بالكامل غير مأهولة بالسكان.



وأعلنت محافظة حماة أن الأضرار التي وقعت في المحافظة بسبب الزلزال المدمر أسفرت عن تضرر 7150 منزلا كليا أو جزئيا، إضافة إلى نحو 265 مدرسة و131 خزان مياه للشرب ونحو 116 مبنى حكوميا، وذلك في حصيلة أولية قابلة للزيادة.



وأوضح محافظ حماة د.محمود زنبوعة، في تصريح نقلته «سانا»، انه تم إخلاء نحو 500 منزل في مختلف مناطق المحافظة حتى الآن، ما بين سكن شعبي وطابقي، مضيفا: إن عدد المنكوبين والمتضررين جراء الزلزال بلغ نحو 2600 أسرة ما بين مقيم في مراكز الإيواء وعند الأسر التي استضافتهم في منازلها أو مزارعها أو مضافاتها أو في أماكن أخرى.



وأكد زنبوعة أن الحاجة ماسة لافتتاح مركز إيواء في كل قرية بمنطقة الغاب كونها الأكثر تضررا في المحافظة، مشيرا إلى انتهاء أعمال البحث عن الضحايا في كل المواقع بالمحافظة، فيما تتركز الجهود حاليا على عملية إزالة الأنقاض.



وحول عمل لجان السلامة العامة المعنية بالكشف عن الأبنية، أوضح المحافظ أنه بالاتفاق مع نقابة المهندسين ومجلس مدينة حماة ومجالس المدن والخدمات الفنية تم تشكيل هذه اللجان للكشف عن المباني المتضررة، مع تحديد عدد خزانات المياه العالية المنهارة والمتصدعة في عموم المحافظة بـ 131 خزانا.



وأكد زنبوعة أنه بنتيجة هذه التقييمات قررت اللجان هدم بعض المباني في مناطق عدة في مدينة حماة ومنطقة الغاب وبعض المناطق الأخرى، وستتم المباشرة بعملية الهدم قريبا بعد تأمين السلامة للأبنية المجاورة.