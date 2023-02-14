واشنطن ـ أ.ف.پ: أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، أنه «ليس هناك أي مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية» بعدما أسقط الجيش الأميركي مجموعة من الأجسام الطائرة في الأيام الأخيرة.



وقالت جان بيار «أعلم أن هناك أسئلة وقلقا بشأن هذا الموضوع، لكن ليس هناك أي مؤشر الى (وجود) كائنات فضائية او أنشطة لكائنات فضائية مع عمليات الإسقاط الأخيرة»، مؤكدة أنه كان «من المهم» أن يجيب البيت الأبيض في هذا الشأن.



وردا على سؤال عن هذا الموضوع، قال الجنرال غلين فانهيرك قائد قيادة الدفاع الفضائية لأميركا الشمالية (نوراد)، إنه «لا يستبعد شيئا في هذه المرحلة»، الأمر الذي أثار التباسات كثيرة.



وقد أسقطت الولايات المتحدة ثلاثة أجسام طائرة لم تحدد هويتها فوق أراضيها وكندا في الأيام الأخيرة، وكانت أسقطت في الرابع من فبراير منطادا صينيا أعلنت أنه يستخدم لأغراض تجسسية.



هذا، وتم إسقاط هذه الأجسام الجمعة فوق ألاسكا (شمال غرب)، والسبت فوق يوكون شمال غرب كندا، والأحد فوق بحيرة هورون شمال الولايات المتحدة.



وخلال المؤتمر الصحافي نفسه لم يدل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي سوى بتفاصيل قليلة عن مصدر هذه الأجسام أو عن إمكان تزويدها بقدرات لجمع المعلومات.



وقال كيربي «لسنا واثقين بأنها زودت أو لم تزود بقدرة استطلاع، لكن لا يمكننا استبعاد ذلك».