صفاء الأصولي: لا نجد من الكلمات ما يعبر عما بداخلنا تجاه وطننا الثاني الكويت الغالية



أسامة أبوالسعود



في إطار سلسلة احتفالات السفارة المصرية وأبناء الجالية بالأعياد الوطنية في الكويت الشقيقة، أقامت رابطة أبناء البحيرة المصريين بالكويت امس الأول احتفالا بالأعياد الوطنية برعاية سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت والقنصل العام د.هبة زكي وبحضور الشيخ صباح حمد الصباح والفريق أول متقاعد محمود الدوسري وجمع من الشعراء والأدباء من المواطنين وأبناء الجالية المصرية في الكويت، تحت شعار «بالثقافة والفن نلتقي في عيدك يا كويت».



ورفع السفير المصري أسامة شلتوت في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، داعيا الله عز وجل ان يديم على الكويت أفراحها وأعيادها وأن تظل دار أمن وأمان.



وقال شلتوت إن الأيام المشرقة في حياة الأوطان هي المناسبة الصادقة للتعبير عن اعتزاز الشعوب بحضاراتها وأيام المجد والافتخار وان فرحة الجالية المصرية اليوم بأعياد الكويت الوطنية إنما هي أصدق تعبير عن عمق الأواصر والصلة التي تجمع الشعبين والأخوة المتينة التي تتجلى في المناسبات منذ القدم.



وأكد شلتوت على عمق العلاقات الشعبية بين مصر والكويت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت العام الماضي 2022، مشددا على ان جسور وأواصر المحبة ممتدة على مر السنين لا تنقطع بتواصل دائم في شتى المجالات، وان ذكرى اليوم الوطني وعيد التحرير تجدد فينا روح الترابط والأخوة وصدق المشاعر، كما أنها تضيف مزيدا من العمق التاريخي الذي طالما وحد المصير وجدد الآمال والطموحات للوصول للمستقبل المشرق لإعلاء راية الوطن.



وفي السياق ذاته، تحدثت صفاء الأصولي رئيسة رابطة أبناء البحيرة بالكويت قائلة: أحيانا قد يعجز اللسان عن وصف مشاعر الأخوة ولا نجد من الكلمات ما يعبر عما بداخلنا تجاه وطننا الثاني الكويت الغالية. وأضافت: «لم أجد شيئا اعبر به عن مدى حبي لهذا البلد سوى هذا الحفل الذي يغني عن كثير من الكلمات بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت الحبيبة.



تأتي هذه الاحتفالية في إطار سلسلة من احتفالات أبناء الجالية التي بدأت باحتفالات ملتقى المصريين في الكويت، ورابطة أبناء النوبة، ورابطة أبناء البحيرة.