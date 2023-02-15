حنان عبدالمعبود



أكد عبدالرحمن خالد الوزان بإدارة التعاون الدولي بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن الفساد آفة تقلق المجتمع الدولي بشكل متزايد، مما دفع المجتمع للتوجه إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لمنعه ومكافحته، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2003.



وقال الوزان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الفساد يعرف غالبا على أنه سوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة، ويعتبر ظاهرة خطيرة تقوض أمن واستقرار كل المجتمعات في العالم. ولهذا أبرمت الأمم المتحدة هذه الاتفاقات من منطلق إيمانها بضرورة مكافحة الفساد ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه.



وأوضح أن الكويت وقعت على الاتفاقية في 2003 وصادقت عليها في 2006، مع تأكيد حرصها التام على الإيفاء بكل التزاماتها الدولية جراء انضمامها للاتفاقية، ومن ضمنها إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وهي الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2016، مبينا أنه بصفتها الجهة المعنية بمنع ومكافحة الفساد بالكويت، حرصت «نزاهة» على تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الفساد، ليس على المستوى الدولي فقط، بل أيضا على المستوى الثنائي، عبر إبرام مذكرات تفاهم مع مجموعة من هيئات مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا وكوريا الجنوبية وغيرها، وعلى المستوى العربي من خلال تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتعاون مع المنظمات العربية كالشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والمستوى الخليجي، عبر اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقال الوزان «على المستوى الخليجي تحديدا، تشارك «نزاهة» في اجتماعات اللجان المنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد لدراسة كل المشاريع والقوانين التي لها اسهامات كبيرة في درء ومكافحة الفساد، وقد نتج عن هذه الاجتماعات عدة قوانين مقترحة مثل دليل المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، ودليل توظيف التقنية في مكافحة الفساد بدول المجلس، ودليل تلقي وبحث بلاغات وشكاوى الفساد المالي والإداري لدول المجلس، ودليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية، ودليل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة».



وأشار الوزان الى أن التعاون الخليجي لا يقف على اقتراح القوانين والأدلة في مجالات مكافحة الفساد، بل دشنت العديد من المشاريع الرامية إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات المعنية بمكافحة مثل برامج بناء القدرات والدورات التدريبية، فعلى سبيل المثال، عقدت دورات تدريبية مع مراكز إقليمية متخصصة ومنظمات دولية من ضمنها جامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.



كما يصدر عن اللجنة عدة قرارات والتي تحدد التوجه الخليجي في منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي بشأنهما، فعلى سبيل المثال، قدمت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد الدعم لمبادرة المملكة العربية السعودية لتبني اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بدول منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد الاجتماع الوزاري الأول لها في ديسمبر من عام 2022، ومبادرة الرياض العالمية بشأن إنشاء الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).



وقال الوزان: إن جرائم الفساد خطيرة ومعقدة وعابرة للحدود، لكن دول العالم تأخذ خطوات جادة في مكافحتها.



وقد أدركت الكويت خطورة هذه الظاهرة وأنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» والمعنية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في منع ومكافحة الفساد، ومن أمثلته التعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محاربة الفساد، حيث تتشارك دول الخليج في إعداد القوانين ومشاركة الخبرات والتجارب وتقديم الدعم السياسي في مكافحة الفساد.