بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري أن التراخيص الممنوحة للجمعيات الخيرية الكويتية الخاصة بجمع التبرعات لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسورية لاتزال مستمرة استكمالا لمسيرة الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم).



وأكد في تصريح صحافي حرص وزارة الشؤون على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بدعم ومساندة اخواننا المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية.



وشدد على أن التنسيق مستمر مع قطاع شؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الكويتية فيما يتعلق بتنفيذ كل المشاريع والأنشطة الإغاثية في تلك الدول.