أقامت مدرسة «عمورية أ. بنات» معرضا فنيا رائعا بعنوان «ابركة البيت» في بيت دكسون تحت رعاية مراقب التعليم الابتدائي في منطقة مبارك الكبير أنوار الموسى وموجه عام التربية الفنية حصة المطوع والموجه الأول للتربية الفنية فهد العيسى، وموجه التربية الفنية مشعل الفيلكاوي.



وأشادت مديرة المدرسة فايزة الشطي بالمستوى الراقي للمعرض بقيادة رئيسة قسم التربية الفنية د. لطيفة الكريديس والمعلمات: عذاري المطيري وفاطمة المويل، وبتول باقر، وشيخة المالك، وظهر التعاون في أجمل حلله مع قسم الموسيقى ورئيسة القسم بالإنابة حصة المهنا ورقية العازمي وقسم البدنية منال عبدالله، التي كانت مفاجأة المعرض، حيث أظهرت مهاراتها الفنية العالية والمميزة في الرسم باستخدام الفحم. وتم اختيار موسيقى من التراث الكويتي القديم بحيث تتناسب وموضوع المعرض. وعرض «ابركة البيت» أجمل كنوز التراث فنيا من خلال رسومات تلميذات الصف الخامس وأدوات الجدة وزينتها وملابس التراث والبيت الكويتي القديم وأهم مستلزماته، واهتمام الجدة بالأحفاد، وتم اختيار الديكورات بدقة لتعبر عن جمال محتويات تراثنا القديم، وقد وصف الجميع المعرض بالرائع في كل ما يحتويه.