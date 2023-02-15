لا يخفى على أحد دور الكويت الإنساني وحب العطاء والعمل الخيري حكومة وشعبا، ويتجلى ذلك في أكبر مخزن للتبرعات، الخاص بجمعية الهلال الأحمر الكويتي في منطقة أمغرة، بمساحة تقدر بألف متر.



وشهد هذا المخزن في الفترة الحالية إقبالا واسعا من قبل الشعب الكويتي المعطاء على التبرع بمساعدات عينية للمتضررين من كارثة الزلزال المدمر في تركيا وشمال سورية لدعمهم والوقوف إلى جانبهم. وفي هذا الصدد أشاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد في تصريح لـ (كونا) بالدعم الكبير والمتواصل من المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء وبالجهود المخلصة التي يبذلها كل العاملين في الجمعية من أجل تحقيق الأهداف السامية التي تسعى الهلال الأحمر الكويتي إلى تحقيقها.



وقال الزيد انه منذ الإعلان عن حملة «الكويت بجانبكم» التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: «شاهدنا تجاوبا من الجميع في الكويت، حيث قاموا بإحضار ما لديهم إلى مخزن أمغرة الذي امتلأ بأطنان المساعدات العينية للشعبين في تركيا وسورية».