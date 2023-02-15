توجه رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد إلى تركيا لزيارة فريق البحث والإنقاذ الكويتي المشارك في عمليات البحث والإنقاذ هناك بتكليف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.



وقالت «القوة» في بيان صحافي، إن الفريق المكراد سيقوم خلال الزيارة بالاطمئنان على أحوال الفريق الكويتي في تركيا ومتابعة عمليات الإغاثة اثر الزلزال الذي ضرب تركيا والمهام التي أوكلت إليه من إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد). وأضافت أن الفريق المكراد سينقل إلى فريق البحث والإنقاذ الكويتي تحيات وتقدير القيادة السياسية للدور الكبير والإنساني الذي يبذله في عمليات انتشال الضحايا. وأشارت إلى أن المكراد سيقوم على هامش الزيارة بالاجتماع مع المسؤولين في (آفاد) التركية لبحث آخر المستجدات في عمليات الإنقاذ التي تتم اثر الزلزال المدمر.