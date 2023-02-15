بشرى شعبان



أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعيـــة والتنميــــة المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي عن تضامن الكويت ومواساتها لتركيا وسورية وشعبيهما إثر الزلزال المدمر.



وقالت الوزيرة البغلي لدى وصولها الى مدينة غازي عنتاب بجنوبي تركيا: ننقل رسالة بأن الكويت تقف بقيادتها وحكومتها وشعبها الى جانب الأشقاء في تركيا وسورية المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي، معربة عن التعازي لأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



وأكدت البغلي التي كان في استقبالها نائب وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركي رضوان دوران وسفيرنا لدى تركيا وائل العنزي أن الكويت تتابع من كثب مجريات الأحداث المؤسفة، مضيفة أن زيارتها تهدف الى الاطلاع على سير عمليات الإغاثية تزامنا مع حملة «الكويت بجانبكم» التي انطلقت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقالت إنه تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على إطلاق الحملة الإغاثية التي لاقت رغم قصر مدتها نجاحا كبيرا من حيث التبرعات المادية والعينية.



من جانب آخر، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، إنها زارت عددا من المواقع التي ضربها الزلزال في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا وشاهدت الأضرار وقابلت عددا من المسؤولين.



وأضافت م.البغلي في تصريح لـ «كونا»، أن زيارتها لمدينة غازي عنتاب تأتي تضامنا مع المتضررين من الشعب التركي جراء الزلزال الذي خلف خسائر كثيرة، موضحة ان المسؤولين الأتراك أطلعوها على حجم الضرر الذي أحدثه الزلزال وما خلفه من تبعات مرعبة.



وأضافت أنها زارت مراكز الإيواء التي أقامتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» والتي كانت تحتوي على الخيام التي يعيش فيها المتضررون من أطفال ونساء وكبار السن الذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة.



من جانبه، قال سفيرنا لدى تركيا وائل العنزي: جرى في هذه الزيارة الوقوف على حجم المساعدات الإنسانية الكويتية المقدمة للمتضررين من الزلزال في تركيا، والتي جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.







