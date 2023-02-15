

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عقد مناقصة مشروع لخط أنابيب تدفق بقيمة 23.5 مليون دينار أو نحو 76.5 مليون دولار. ويشمل نطاق العمل بناء خطوط أنابيب التدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقتي أم نقا وجنوب الرتقة في الكويت، وفقا لبيان صادر عن شركة المجموعة المشتركة إلى سوق الكويت للأوراق المالية. وقالت المجلة إن خطوط التدفق في صناعة النفط والغاز عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة بمشعب أو بمعدات معالجة.



وفي المنشآت النفطية وحقول النفط والغاز الكبيرة، قد تربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمشعب، وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية ويمكن تمديدها فوق اليابسة، أو دفنها تحت الأرض.



وتربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمشعب في حقول النفط والغاز الكبيرة، كما ينقل خط التجميع تدفقات النفط والغاز من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو مرافق النقل أو الناقلات البحرية.