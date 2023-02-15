محمود عيسى



سجلت الكويت انخفاضا بترسيات العقود على مؤشر ميد للمشروعات الإقليمية خلال يناير 2023، لتتراجع من المركز الثالث خليجيا بعد السعودية وقطر بفضل ترسيات عقود بلغت 719 مليون دولار خلال ديسمبر 2022 إلى المركز الرابع خليجيا بترسيات بلغت قيمتها 566 مليون دولار خلال يناير، بانخفاض نسبته 21.3%.



وقد حلت السعودية في المركز الأول بترسيات قيمتها 4.81 مليارات دولار، وتلتها قطر في المركز الثاني بواقع 3.25 مليارات دولار، ثم الإمارات ثالثا بعقود قيمتها 1.95 مليار دولار، ثم الكويت في المركز الرابع وأخيرا عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بعقود قيمتها 52 مليون دولار و38 مليون دولار على التوالي.



وعلى الصعيد الإقليمي، قالت المجلة إن منطقة الشرق الأوسط استهلت العام الجديد باندفاعة كبيرة، لتسجل 10.9 مليارات دولار من العقود الممنوحة في يناير، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 5.5 مليارات دولار من الصفقات الموقعة في ديسمبر 2022.