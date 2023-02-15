3.1 مليارات دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك التسعة.. و114.1 مليار دينار أصولها

«الوطني» الأعلى ربحية بـ 509.3 ملايين دينار.. والأكثر توزيعاً بإجمالي 302 مليون

%42.5 من الأرباح للبنوك الإسلامية بـ 484.8 مليون دينار.. و655.5 مليوناً لـ«التقليدية»

357.7 مليون دينار أرباح «بيتك» بقفزة 47%.. و334.1 مليوناً إجمالي توزيعاته

علاء مجيد



حققت البنوك الكويتية الـ 9 التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن خلال عام 2022 نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة 37.9% لتسجل أرباحا بقيمة 1.14 مليار دينار بالمقارنة مع 826.94 مليون دينار.



ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن البيئة التشغيلية للبنوك والتخلص الواضح من تداعيات كورونا مع عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي وسط انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المحجوزة في بيان الأرباح والخسائر.



واستحوذت البنوك التقليدية الأربعة التي أعلنت عن أرباحها على 57.48% من أرباح القطاع بـ 655.51 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية الخمسة على 42.52% من أرباح البنوك بـ 484.79 مليون دينار.



وتصدر بنك الكويت الوطني أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 509.28 ملايين دينار خلال عام 2022 وبنسبة نمو سنوية بلغت 40.5% مقارنة بـ 362.24 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021. تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 357.71 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 47% مقارنة بـ 243.41 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2021.



وحل ثالثا بنك الخليج بقيمة 61.80 مليون دينار وبنسبة نمو 46.8%، وحل رابعا بنك بوبيان بـ 57.78 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 19%، وخامسا جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت بـ 52.13 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15%.



وجاء في المرتبة السادسة البنك الأهلي المتحد بقيمة أرباح بلغت 36.407 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية 16.6%، بينما حل في المرتبة السابعة البنك الأهلي بقيمة أرباح بلغت 32.29 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 18.7%، بينما جاء بنك وربة في الترتيب الثامن بأرباح بلغت 19.28 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 20.8%.



وتلاه في المرتبة التاسعة بنك الكويت الدولي KIB بقيمة أرباح بلغت 13.59 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 24.8% مقارنة بـ 10.89 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2022.



توزيعات البنوك



بلغ إجمالي التوزيعات النقدية واسهم المنحة للبنوك الإسلامية والتقليدية عن العام الماضي نحو 833.85 مليون دينار مقسمة إلى 587.35 مليون دينار توزيعات نقدية على المساهمين و246.49 مليون دينار أسهم منحة.



ويأتي البنك الوطني في المرتبة الأولى من حيث التوزيعات النقدية وأسهم المنحة على المساهمين بمقدار 302.09 مليون دينار مقسمة إلى 264.33 مليون دينار توزيعات نقدية و37.76 مليون دينار أسهم منحة، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك الإسلامية بمقدار 334.12 ملايين دينار مقسمة إلى 199.90 مليون دينار توزيعات نقدية و134.22 مليون دينار كأسهم منحة.



وحل ثالثا بنك الخليج بقيمة توزيعات بلغت 48 مليون دينار مقسمة الى 32 مليون دينار توزيعات نقدية و16 مليون دينار كأسهم منحة تلاه رابعا بنك بوبيان بقيمة 44.86 مليون دينار، وجاء خامسا بنك برقان بقيمة 42.70 مليون دينار، وجاء سادسا البنك الأهلي بقيمة 23.09 مليون دينار، وفي الترتيب السابع جاء بنك أهلي المتحد بقيمة توزيعات بلغت 18.01 مليون دينار وجميعها توزيعات نقدية، فيما حل ثامنا بنك وربة بقيمة توزيعات بلغت 12 مليون دينار. وجاء في المرتبة التاسعة بنك KIB بتوزيعات بلغت قيمتها 8.95 ملايين دينار.



الإيرادات التشغيلية



ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية خلال عام 2022 بنسبة 14.4% لتصل إلى 3.10 مليارات دينار مقارنة بـ 2.71 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2021.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيردات التشغيلية لعام 2021 بقيمة 1.07 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة 1 مليار دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 232.05 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 201.36 مليون دينار، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 181.05 مليون دينار، وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 171.56 مليون دينار، تلاه سابعا «أهلي المتحد» بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 90.82 مليون دينار، تلاه ثامنا بنك وربة بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 79.19 مليون دينار، وفي المرتبة التاسعة جاء KIB بإيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 62.52 مليون دينار.



إجمالي الأصول



ووصل إجمالي الأصول للبنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 114.12 مليار دينار بنسبة نمو 22.78% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2021 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 92.94 مليار دينار.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 36.96 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 69.7% مقارنة بـ 21.78 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 36.33 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.3% مقارنة بـ 33.25 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.88 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7%، وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.16 مليارات دينار، وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.85 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.5%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.42 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 14.1%، تلاه سابعا البنك أهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.71 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 3%، وحل ثامنا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.20 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 17.3%، وأخيرا جاء بنك KIB في المرتبة التاسعة بإجمالي موجودات بلغ 3.58 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 14.2%.