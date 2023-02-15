

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركتي البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) يدرسان الجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة المتجددة في المرافق ومنشآت المصافي.



وقالت المصادر ان الشركتين طلبتا من 5 شركات عالمية تقديم خدمات استشارية لدراسة الجدوى الأولية لتحديد الطاقة المتجددة وبدائلها لإضافة قيمة إلى محفظة أعمال الشركتين. وذكرت أن الشركات العالمية التي تمت دعوتها لتقديم عروض مالية وفنية للعقد هي: اميك فوستر ويلر، وتكنيب، وورلي للهندسة، وشركة dornier suntrace وأخيرا شركة NexantECA.



وأضافت: «يميل أغلب شركات القطاع النفطي لتشجيع صناعة الطاقة المتجددة، والتحول إلى الوقود النظيف، خصوصا من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين».