أعلنت أستراليا أنها وضعت حداً لعملية تجسس إيرانية كانت تجري على أراضيها خلال تظاهرات تضامنية مع حركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ايران خلال سبتمبر الماضي.



وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير اونيل إن ناشطا إيرانيا- أستراليا كان مشاركا في التظاهرات، استهدفته عمليات التجسس الإيرانية.



وأضافت كلير اونيل، في كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية، «من القانوني تماما لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاما أجنبيا، كما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ردا على الأحداث في إيران».



وأكدت أن «ما لا نتسامح معه إطلاقا، تحت أي ظرف من الظروف، هي محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء».



وقالت أونيل إن طهران ضبطت وهي تتجسس على عائلة المتظاهر الإيراني- الأسترالي، من دون الخوض في المزيد من التفاصيل. وأضافت «لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك الأستراليين، أو حتى زوار بلدنا، مراقبين أو ملاحقين من قبل حكومات أجنبية على أرضنا».



وتحمل هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى أن الحكومة الأسترالية غالبا ما تمتنع عن اتهام دول بعمليات تجسس.



على صعيد آخر، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن بلاده تدعم إيران فيما يتعلق بحماية حقوقها المشروعة، وتشجع التوصل إلى حل سريع ومناسب للقضية النووية الإيرانية.



وأضاف شي لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال محادثاتهما في بكين «ستواصل الصين المشاركة البناءة في المفاوضات بشأن استئناف الاتفاق النووي الإيراني». وهذه أول زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين منذ أكثر من 20 عاما.



وأشاد الرئيس الصيني بـ «التضامن» بين بلاده وإيران، وقال «في وجه المتغيرات الحالية المعقدة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضا وأبدتا تضامنهما وتعاونهما».