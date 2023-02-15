مع انقضاء الاسبوع الأول على زلزال تركيا وسورية المدمر، واستمرار ارتفاع حصيلة الوفيات التي لامست الـ40 الفا في البلدين، تحول جل تركيز فرق الإغاثة نحو مئات آلاف المشردين الذين يواجهون الجوع والبرد والتشرد بسبب «أسوأ كارثة طبيعية» تضرب أوروبا، وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، التي أكدت كذلك أن مستوى الدمار في سورية غير مسبوق، وأن السوريين في المناطق المنكوبة يحتاجون الدعم الآن ولسنوات عديدة مقبلة.



وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت «نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن وما زلنا نقيم حجمها».



وقد أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر في تركيا ارتفعت إلى 31974.

وأفادت الهيئة بإجلاء 195 ألفا و962 متضررا، فيما قدر المرصد السوري لحقوق الانسان عدد الضحايا في سورية بأكثر من 5400 قتيل، مشيرا الى ان العديد من الضحايا لا يدخلون في هذه الاحصائية كونهم دفنوا في الساعات الاولى للزلزال.



وبحسب الحكومة التركية، فقد تم إيواء نحو 1.2 مليون شخص في مسكن للطلاب ونصبت أكثر من 203 آلاف خيمة وأجلي 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة. وفي مدينة أنطاكية بدأت معدات الحفر في هدم المباني المتضررة بشدة وإزالة الأنقاض في إحدى المناطق السكنية التي دمرت جراء الزلزال.



في غضون ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تأثر أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال، معربة عن مخاوف من أن يكون «الآلاف» غيرهم لقوا حتفهم.



وقال المتحدث باسمها جيمس إلدر للصحافيين في جنيف «في تركيا كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4.6 ملايين طفل. في سورية، تأثر 2.5 مليون طفل».



وأعرب عن الخشية من «مقتل آلاف الأطفال»، محذرا من أنه «حتى من دون التحقق من الأرقام من الواضح بشكل مأساوي أن الأعداد ستستمر في الازدياد».



وأشار إلى أنه بالنظر إلى عدد القتلى الكارثي والمتزايد، من الواضح أن «العديد من الأطفال فقدوا أهاليهم في هذه الزلازل المدمرة». وحذر من أن «الرقم سيكون مرعبا».



وقال إلدر إن عشرات آلاف العائلات مع أطفالها «تنام في الشوارع ومراكز التسوق والمدارس والمساجد ومحطات الحافلات وتحت الجسور، وفي مناطق مفتوحة خوفا من العودة إلى منازلها»، و تتعرض للعوامل الجوية في فترة من العام شديدة البرودة والثلوج والأمطار المتجمدة شائعة.



من جهتها، أعلنت منظمة الدفاع المدني السورية «الخوذ البيضاء» ان عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض على وشك الانتهاء في شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة.



وقال رائد الصالح رئيس المنظمة، إن جهود البحث «قاربت على الانتهاء. المعطيات اللي عندنا أنه لم يعد هناك (ناجون) لكن نحاول عمل تشييك على كل المواقع ونسأل الأهالي إذا في مفقودين».



وقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية على مدى 3 أشهر، «لافتا إلى أن منظمته تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا».



إلى ذلك، دخل وفد من الأمم المتحدة أمس إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سورية لأول مرة بعد 9 أيام على الزلزال المدمر، في زيارة تهدف وفق مسؤول أممي في جنيف إلى «تقييم» الأضرار.



ودخل الوفد عبر معبر باب الهوى بين تركيا وادلب. ثم توجه الى مركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة سرمدا، حيث عقد اجتماعا مع ممثلين عن منظمات إنسانية وإغاثية محلية.



ووصل الوفد بعد الانتقادات الحادة التي وجهتها منظمات إغاثية محلية وأرسلها ناشطون معارضون إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل المساعدات والاستجابة للزلزال الى مناطق الشمال السوري.



ولأول مرة كذلك دخلت أمس قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي، وتتألف من 11 شاحنة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد متحدث باسمها في جنيف فرانس برس بأنها تحمل «مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد».



جاء ذلك عقب السجال الذي شهدته الجلسة الطارئة لمجلس الأمن أمس الأول حول فتح المزيد من المعابر للشمال السوري، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة موافقة حكومة دمشق على فتح معبرين جديدين بين الشمال وتركيا هما باب السلامة والراعي اللذين أغلقهما سابقا الفيتو الروسي.

وأشاد غوتيريش بقرار الرئيس بشار الأسد، معتبرا أن «من شأنه أن يسمح بدخول مزيد من المساعدات بشكل أسرع».



وجدد سفير سورية لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ أمام الصحافة التأكيد على أن دمشق ملتزمة «بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين أينما كانوا على الأراضي السورية».



وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، إنه إذا لم يتم تنفيذ اتفاق الأسد بشفافية واستدامة دون عقبات فيجب على مجلس الأمن النظر في اعتماد قرار يسمح بالوصول تحت البند السابع.



وقال دميتري بوليانسكي نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، إن القرار ليس ضروريا «لأنه قرار سيادي لسورية». واعتبر انه حتى القرار الحالي بإيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى انتهاك لسيادة سورية.



وقد أثار القرار استياء المعارضة، حيث انتقد رئيس «الخوذ البيضاء» قرار الأمم المتحدة الذي منح دمشق السلطة على توصيل المساعدات عبر المعابر الحدودية مع تركيا، قائلا إن هذا قدم لها «مكاسب سياسية مجانية».



وقال رائد الصالح رئيس الخوذ البيضاء لرويترز «هذا أمر صادم ونحن في حيرة من تصرفات الأمم المتحدة».



أمل ينبثق من تحت الركام.. انتشال ناجين بعد 9 أيام جنوب تركيا



انبثق بعض الأمل من تحت الركام في المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا بعد 9 أيام على أول هزة واستمر امس، فقد تم انتشال شاب البالغ من العمر 18 عاما وشقيقه البالغ 20 عاما من بين الأنقاض في كهرمان مرعش مركز الزلزال بعد مرور نحو 198 ساعة على وقوع الهزة الأولى، كما جرى إنقاذ «منى أكغول» البالغة من العمر 26 عاما بعد مرور 201 ساعة هاتاي.



وقالت وسائل اعلام تركية انه تم كذلك إنقاذ امرأة تدعى «منى دعبول»من تحت الأنقاض بعد مرور 204 ساعات في منطقة أنطاكيا بولاية هاتاي.



وكان هؤلاء الأشخاص من بين أكثر من 8 آلاف تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بواسطة فرق البحث والإنقاذ، بحسب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قدر عدد المتضررين من الزلزال بنحو 30 مليون تركي.