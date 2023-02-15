دشنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بالتعاون مع إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف، وبالتنسيق مع جامعة فطاني في مملكة تايلند، البرنامج التدريبي «أسس ومنهجية دراسة الجدوى للمشاريع الوقفية والخيرية وسبل تسويقها وحوكمتها»، والذي يستمر خلال الفترة من 13 حتى 17 الجاري، ويشارك فيه 48 متدربا ومتدربة من 33 مؤسسة وجمعية خيرية من 6 دول هي تايلند وماليزيا وكمبوديا والهند وبنغلاديش، بالإضافة إلى المعنيين في الهيئة الخيرية والأمانة العامة للأوقاف، وبمشاركة أكثر من 500 مشارك عبر الرابط الإلكتروني للبث المباشر.



ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن أنشطة «مشروع نماء لتنمية المؤسسات الوقفية» التابع للأمانة العامة للأوقاف، باعتبارها ممثلة للكويت (الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي عقد بالعاصمة الإندونيسية «جاكرتا» عام 1997م).



ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب العاملين في مجال الأوقاف في الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وزيادة كفاءة الكوادر الوقفية ورفع قدراتهم، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتطوير الأداء المؤسسي للمشاريع الوقفية ودراسة جدواها، ومراقبة وتقييم الأداء الإداري في المؤسسات الوقفية.



ويشمل البرنامج عددا من المحاضرات وورش العمل والمناقشات وعرض التجارب والخبرات الإدارية في الوقف وسبل ورعاية الأصول الوقفية وتقييم الأداء والحوكمة.