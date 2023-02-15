عبدالعزيز الفضلي



واصل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني تفقده لصالات استقبال المراجعين في المناطق التعليمية للاطمئنان على آلية تخليص معاملات المواطنين والالتزام بالدوام. وأوضحت مصادر تربوية مطلعة أن جولة الوزير تأتي تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء في النزول إلى الميدان، حيث تفقد في جولة لمنطقة الأحمدي التعليمية، سائلا عن صالة استقبال المراجعين فيها.



من جانب آخر، وتمهيدا لصرف بدل الاجازات للمعلمين الذين لديهم رصيد اجازات دورية قبل شغل الوظيفة التعليمية طلب ديوان الخدمة المدنية من وزارة التربية بيانات الموظفين المطلوب صرف البدل لهم. وقال الديوان في كتاب وجهه لوكيل وزارة التربية وتلقت «الأنباء» نسخة منه: بالإشارة الى موضوع الاستبدال النقدي للمعلمين الذين لديهم رصيد اجازات دورية قبل شغل الوظيفة التعليمية والى كتابكم بتاريخ 31 أغسطس 2022 يرجى التفضل بإرسال ملف يحتوي على البيانات التالية: الرقم المدني - الاسم - مركز العمل - الوظيفة - قيمة الرصيد المستحق قبل النقل للوظيفة التعليمية الحالية، وذلك للموظفين المطلوب استبدال نقدي لهم، حتى يتم رفع التجميد عنهم وفتح إمكانية عمل الاستبدال، وذلك خلال فترة زمنية محددة.