زار وفد تجاري من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية برفقه موظفي السفارة الفلبينية المكتب الرئيسي لشركة لولو هايبر ماركت في الري يوم 13 فبراير، وكان في استقبال الوفد الزائر، برئاسة شارمين يالونغ وبيانكا سكاييمت، لدى وصوله كبار مسؤولي الإدارة في شركة لولو هايبر ماركت في الكويت.



وصل الوفد التجاري، الذي ضم أيضا نسرين أ.نافارو سبتين، مساعدة التجارة في مركز التجارة والاستثمار الفلبيني في دبي، ورودولف جاي دي فيلاسكو، اختصاصي تطوير التجارة والصناعة في مكتب تسويق الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، إلى الكويت كجزء من رحلتهم الأوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التجارة الثنائية. تدعم الزيارة المبادرة الأوسع للحكومة الفلبينية لزيادة المعرفة العالمية للعلامات التجارية للدولة، لتوسيع نطاق منتجاتها التصديرية، وتنويع وجهات التصدير.



تبادل الجانبان خلال المناقشات الأفكار حول زيادة تعزيز استيراد الأطعمة الفلبينية وغيرها من المنتجات إلى أرفف شركة لولو هايبر ماركت. من جانبهم، شدد مسؤولو هايبر ماركت على متطلبات الاستيراد الخاصة بهم. وأضافوا أن لولو هايبر ماركت يضم حاليا أكثر من 300 علامة تجارية وأكثر من 2000 مجموعة منتجات من الفلبين، إلى جانب وجود مكتب توريد خاص بهم في الفلبين.



وخلال جولة تعريفية في منفذ الري التابع لشركة لولو هايبر ماركت، أعرب الوفد التجاري عن سعادته برؤية مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية من الفلبين على أرفف هايبر ماركت.



وعقب المناقشة، تم الإعلان عن أن لولو هايبر ماركت سيقوم بعمل حملة ترويجية ضخمة للمنتجات الفلبينية، مع عروض وخصومات مذهلة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية الفلبينية. من المقرر أن يتم العرض الترويجي في الفترة من 17 إلى 26 فبراير في جميع منافذ لولو هايبر ماركت في الكويت.