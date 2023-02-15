

توصلت دراسة جديدة إلى أن خفض السعرات الحرارية قد يجعلك أصغر سنا. ونظر الباحثون إلى 220 شخصا - قلل ثلثهم من تناول السعرات الحرارية بنسبة 25% على مدار عامين - بينما بقي الباقون يأكلون بشكل طبيعي.



ويزعم الباحثون أن الأشخاص الذين يخفضون السعرات الحرارية يتقدمون في العمر بنسبة تصل إلى 3% بشكل أبطأ، ما قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة بقدر ما يقلل الإقلاع عن التدخين. ومن المعروف أن خفض السعرات الحرارية يجعل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر صحة من خلال فقدان الوزن. لكن هذه هي أول دراسة طويلة الأمد لخفض السعرات الحرارية لدى الأشخاص الأصحاء وغير البدناء.



وكان من الممكن رؤية اختصاصيي الحميات يتقدمون في العمر بشكل أبطأ باستخدام اختبار دم متطور تم إنشاؤه فقط في العقد الماضي. وتم تطوير الاختبار باستخدام علامات الشيخوخة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والتي تم تتبعها في مئات الأشخاص من سن 26 إلى 45 عاما.



وكانت علامات التقدم في السن هذه متطابقة مع النشاط الجيني في الجسم. ثم تم استخدام هذا النشاط الجيني وحده للحكم على مدى سرعة تقدم الشخص في العمر في اختبار الدم النهائي.



وقال د.دانيال بيلسكي، الذي قاد الدراسة من كلية ميلمان للصحة: «هذه الدراسة مثيرة للغاية لأننا وجدنا أن تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يقلل من وتيرة تقدم الأشخاص في العمر بيولوجيا. إبطاء الشيخوخة البيولوجية يعني العيش لفترة أطول وتحاشي المرض لاحقا، لذلك قد لا يفيد تقييد السعرات الحرارية الأشخاص الذين يعانون من السمنة فحسب، بل قد يمنح الأشخاص الأصحاء حياة أطول وأكثر صحة».



لذلك، يقول الباحثون إن النظام الغذائي المتمثل في خفض السعرات الحرارية لمدة عامين يمكن أن يكون له نفس التأثير على خطر وفاة شخص ما مبكرا، كما لوحظ في الدراسات التي أقلع فيها الأشخاص عن التدخين.

المصدر: «ديلي ميل»