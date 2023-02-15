

أعلن طبيب الأسنان رومان كوروليوف عن أن أخطر المواد الغذائية للأسنان هي الحلويات والمشروبات الغازية. ويقول الطبيب: «يتصدر السكر قائمة المواد الضارة للأسنان، لأن الحلويات تلحق الضرر بمينا الأسنان وتسبب التسوس، كما أن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم تحول السكر إلى حمض، يدمر بنية الأسنان».



ووفقا له، لذلك ينصح أطباء الأسنان دائما بالتقليل من تناول الشوكولاتة والمشروبات الغازية المحلاة، والتقليل من استخدام السكر في تحلية الشاي والقهوة وغيرهما. وفي حالة عدم القدرة على التخلي عن هذه المواد، يجب غسل تجويف الفم بالماء بعد تناولها أو استخدام الخيط في تنظيف الأسنان. كما ان تنظيف الأسنان بصورة دورية منتظمة يحمي من مضار السكر.



ويضيف: المواد الأخرى التي تلحق الضرر بالأسنان هي الأطعمة والمشروبات الحامضية، لأنه عند تناول هذه المواد والمشروبات بصورة دورية منتظمة تسبب تآكل نسيج الأسنان.



ويقول: «يمكن أن تلحق المواد الحامضة الضرر بمينا الأسنان، بالإضافة إلى أنها تسبب تغير لون الأسنان واللسان، لأنها تحتوي على أصباغ وأحماض - الماليك والليمون والأورثوفوسفوريك وغيرها».

المصدر:«gazeta.ru»