محمد الجراح: البنك حافظ على استقرار مركزه المالي والنمو المستدام.. رغم التحديات المستمرة

رائد بوخمسين: البيانات انعكاس لأداء مالي متميز للبنك أظهره خلال العام الماضي في ظل الأزمات



أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) الشيخ محمد جراح الصباح، عن النتائج المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق البنك صافي أرباح عائدة لمساهميه بلغت 13.6 مليون دينار، بربحية 7.92 فلوس للسهم، في حين سجلت الإيرادات التشغيلية 62.5 مليون دينار في نهاية 2022.



وأكد الجراح، في تصريح صحافي، استقرار مركزه المالي ومسار نموه المستدام، بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها المنطقة والعالم، علما أن البنك واصل تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه، وطرحها بمزايا حصرية وحلول رقمية تواكب توجهاتهم العصرية ونمط حياتهم الحديث.



تحسن جودة الأصول



ولفت إلى استمرار «KIB» في تحسين قيمة وجودة أصوله، حيث بينت النتائج المالية المجمعة نموا في الأصول نسبته 14%، لتصل إلى إجمالي 3.58 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.14 مليارات دينار تقريبا في نهاية العام الماضي.



وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك بمبلغ 346 مليون دينار، ليصل إلى إجمالي مبلغ 2.62 مليار دينار تقريبا كما في نهاية عام 2022، مقارنة مع 2.27 مليار دينار، كما في نهاية 2021، ليحقق KIB بذلك نموا بالمحفظة التمويلية بنسبة 15%، ما يدل على مسار نمو تصاعدي للبنك وأداء مالي سديد.



وأشار إلى ارتفاع حجم محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية، والمتركزة بنسبة أكبر على استثمارات «KIB» في الصكوك عالية الجودة، بنسبة بلغت 4% بنهاية العام 2022، وصولا إلى 308 ملايين دينار، مقارنة مع 296 مليون دينار كما في العام الماضي وفقا إلى نتائج آخر بيانات مالية.



التوسع في أنشطة التمويل



وأضاف الجراح: «ما زال البنك حريصا على توسيع نطاق أنشطته التمويلية والاستثمارية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، عبر المساهمة في صفقات التمويل المشترك وغيرها، وبالتعاون مع عملائه في العديد من القطاعات، منها الاتصالات والنفط والغاز، وكذلك، عبر صفقات الصكوك بالتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات المالية في المنطقة، وبأفضل تكلفة رأسمالية، ما يعزز مركز البنك المالي في أسواق رأس المال الإقليمية».



وبالنسبة لتوزيعات الأرباح، أفاد الجراح بأن مجلس إدارة KIB قرر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 4% من رأس المال المصدر والمدفوع، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمين البنك والجهات المختصة.



قيمة مضافة للمساهمين



وأضاف الجراح أن KIB يركز بشكل أساسي على تقديم قيمة مضافة للمودعين وللمساهمين، وتقديم عوائد مجزية لهم، والمساهمة دائما على استدامة أعمال البنك.



كما أشار إلى اعتماد KIB في استراتيجيته على اتباع نموذج تشغيلي مرن، ونهج يواكب التطورات المستمرة في المجال المصرفي ويتكيف مع تغيراته، ليستجيب في جميع الظروف لتوجهات عملائه ومتطلباتهم، ملتزما بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز الابتكار في عملياته التشغيلية، ليتمكن من تقديم خدمات تلاقي تطلعات عملاء السوق الحالي، ويحافظ على ريادته ومكانته التنافسية في القطاع المصرفي.



أداء مالي متميز



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB رائد جواد بوخمسين إن هذه البيانات تعتبر انعكاسا لأداء مالي متميز للبنك أظهره طوال العام الماضي، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي أثرت على مختلف القطاعات الحيوية على مستوى العالم، لاسيما وسط بيئة تشغيل تعد غير مواتية، إلا أننا نواصل تعيين خبراتنا الواسعة والشاملة في الصناعة المالية، وتكريس جهودنا للتخفيف من آثار هذه التحديات ووطأتها، والتعامل معها برؤية حكيمة وطويلة الأمد، والمضي قدما بخطوات مدروسة تستند إلى سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، بنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات.



وأشار بوخمسين الى أن البيانات المالية للعام 2022 قد أظهرت أيضا ارتفاع في حسابات المودعين نسبته 13%، لتصل إلى 2.34 مليار دينار تقريبا، مقارنة مع إجمالي 2.06 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2021، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 254 مليون دينار.



وأضاف أن KIB مستمر في الحفاظ على معدلات كافية في نسب رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال (بازل III 16.6%)، في حين بلغ معيار الرفع المالي 8.04% كما في نهاية العام 2022.



إنجازات متوالية



وأشار بوخمسين إلى سلسلة من الإنجازات المتوالية التي حققها KIB خلال عامه الماضي، في العديد من أعماله ومجالاته، أهمها كان تحقيق المزيد من التوسع والابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد - بما يشمل تطوير وإطلاق منتجات جديدة، منها حساب «الدروازة» للسحوبات والأقوى من نوعه للاستثمار، إضافة إلى إطلاق مجموعة من العروض التمويلية المتنوعة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لمساندة العملاء وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وذلك من خلال عقد شراكات استراتيجية بالتعاون مع أكبر الشركات ومزودي الخدمات، بما يشمل خدمات الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية، والعلامات التجارية المتنوعة، لتقديم تجربة تمويلية شاملة لعملاء البنك.



تطوير البنية الرقمية



وعلى الصعيد الرقمي، لفت بوخمسين إلى أن العام الماضي شهد عملية تطوير واسعة للبنية الرقمية لأعمال البنك، والتي مكنته من طرح حلول رقمية متقدمة لمعظم خدماته، منها فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا، وخدمات الدفع السريع عن بعد، مع حلول لسداد المدفوعات الخاصة بالجهات الحكومية عبر «تسديد»، مثل خدمة حساب PayCard من KIB، كما قام البنك بإطلاق منصة إلكترونية، وهي (PayTally)، بميزات رقمية لمساندة العملاء في معاملات التمويل، علاوة على ابتكار حملات طوال العام لتشجيع العملاء على تبني الاستخدام الرقمي للخدمات المصرفية.



جدير بالذكر أيضا أن KIB قد نجح خلال 2022 في إطلاق مصنع للابتكار الرقمي ليكون بمنزلة الذراع التكنولوجية للبنك، والذي صممه بتقنيات حديثة وأنظمة مبتكرة لتطوير حلول متقدمة لخدمة قطاعات الأعمال الحيوية على اختلافها، بخدمات تناسب كل شرائح العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات.



المسؤولية الاجتماعية.. برنامج شامل وقوي



لقد بات من المعروف أن KIB يقوم على تنفيذ واحد من أقوى وأشمل برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الكبرى في القطاع المصرفي، مجددا التزامه المجتمعي، والبيئي، وفي حوكمة الشركات، من واقع حرصه على تفعيل دوره التنموي في هذا المجال على أوسع نطاق وفي العديد من الميادين للوصول لأكبر شريحة من فئات المجتمع.



وفي هذا الإطار، قام KIB العام الماضي بإنشاء إدارة لمتابعة ممارسات الاستدامة المؤسسية على الصعيدين الداخلي والخارجي، بعد نجاحه كأول مؤسسة في الكويت في الانضمام إلى الاتفاق الدولي للأمم المتحدة والعمل على تنفيذ مبادئ الاتفاق العالمية العشرة، كما أصدر أول تقرير له للاستدامة مؤخرا، للتأكيد على مساهمته في دفع التنمية وخدمة المجتمع.



كما تضمنت جهوده المجتمعية تجاه الشركات، تأسيس شركة «KIB مركز مبادر» لدعم شريحة رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعمل معهم جنبا إلى جنب كحاضنة ومسرعة أعمال ضمن منظومة تأهيلية متكاملة، بهدف إنشاء جيل جديد من الطاقات الكويتية الموهوبة من المبادرين، من منطلق إيمانه بأهمية دورهم الحيوي في تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد المحلي.



جوائز وتكريمات مرموقة



ما زال KIB يضيف إلى سجل تكريماته الحافل أهم الألقاب والجوائز التقديرية، فمن بين العديد من الجوائز التي نالها خلال 2022، جائزة (Bonds، Loans & Sukuk) لـ «أفضل صفقة تمويل إسلامي مشترك»، وغيرها من عدة منصات ووجهات تكريمية بارزة، بما فيها مجلة (Asian Banking & Finance)، ومجلة (Islamic Finance News)، مع رصيد من جوائز The Asset، Triple A للتمويل الإسلامي وجوائز منصة (Capital Finance International) العالمية لأفضل رؤية مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية»، وأيضا جوائز منصة World Finance (WF) لـ «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت 2022».