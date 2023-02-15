في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية ودعم ورعاية الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات التعليمية، قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية البلاتينية لأسبوع واحة التدريب وسيمنار «أمان Com 2» والمنظم من قبل المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، علما أن أسبوع التدريب للعاملين في الهيئة وأعضاء هيئتي التدريب والتدريس يقام للسنة الثانية على التوالي حتى يوم الخميس 16 فبراير2023، بحضور مدير عام الهيئة ونائبه للتدريب وعدد من قياديي الهيئة.



وبهذه المناسبة، قالت بدور بوخمسين، رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري: تأتي هذه الرعاية انطلاقا من توجه البنك لنشر الوعي وتسليط الضوء على الأمن السيبراني ومعرفة طرق الوقاية من الاختراقات الالكترونية وحماية البيانات المتداولة الكترونيا، لذلك تم تقديم هذه الرعاية دعما لجهود الهيئة وحرصا على نشر الوعي وتوجيه العاملين والطلبة بضرورة الاهتمام بالسلامة الرقمية وكيفية مواجهة المخاطر المتزايدة في عالم التكنولوجيا.



وأضافت أن البنك يتواجد في فعالية اسبوع «واحة التدريب» من خلال جناح له، ويستقبل فريق المبيعات التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد العاملين في الهيئة وأعضاء هيئتي التدريب والتدريس حيث تتم الإجابة عن أي استفسار حول مزايا خدمات ومنتجات البنك التجاري.