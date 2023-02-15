

احتفل بنك برقان بنخبة من موظفي الخدمات المصرفية الشخصية المتميزين تقديرا لإنجازاتهم خلال عام 2022. وقد شهد الحفل الذي أقيم في قاعة الشيخة سلوى الصباح حضور نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات، ونائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي - الكويت رائد عبدالله الهقهق، ورئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة هالة الشربيني، بالإضافة إلى كثير من قيادات البنك من مختلف الإدارات.



وشهدت فعاليات حفل التكريم توزيع الإدارة التنفيذية للبنك عدة جوائز لعدة فئات من بينها، أفضل الفرق من إدارة المبيعات، الأفرع، الموظفون المتميزون، إدارة البطاقات، المنتجات وشرائح العملاء، مركز خدمة العملاء.



وفي هذه المناسبة المميزة، صرح ناصر القيسي رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية قائلا: أود أن أشكر جميع موظفي بنك برقان على جهودهم وتفانيهم والتزامهم في العمل، كما أن روح الفريق التي يتمتع بها الموظفون هي الركيزة الأساسية والمحرك الرئيسي لنجاحات البنك وتقديمه لخدمات مصرفية بجودة عالية. لطالما كان العمل الجاد والالتزام من مميزات الموظفين التي بالتالي انعكست عبر السنوات على انجازات البنك وساهمت في نجاحه. كما نحرص دائما على تطوير وصقل مهارات موظفينا والاستثمار في مواهبهم من مختلف الإدارات من خلال توفير أفضل البرامج التدريبية المحترفة من خلال «أكاديمية برقان» التي انعكست بشكل واضح على أداء البنك وتعزيز مكانته الرائدة.



وتابع: إن الاستثمار في الكوادر البشرية وإعداد فريق محترف من أساسيات استراتيجية بنك برقان، كما أن رفع كفاءة موظفينا وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات وتدريبهم على معايير الابتكار والتميز من أول اهتماماتنا لإعداد قادة من المصرفيين الشباب في المستقبل. موظفونا هم دافعنا والثروة الحقيقية التي تجعلنا نتميز في منتجاتنا وتوسع خدماتنا لتلبية احتياجات جميع عملائنا. ومن خلال هذا الحفل وتقديم الجوائز نؤكد على تقديرنا لموظفينا الذين يعملون بجد وتفان ويبذلون أقصى جهودهم لتطبيق قيم البنك الراسخة.