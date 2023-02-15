

عبدالحميد الخطيب



بعد النجاح الكبير الذي حصدته خلال الفترة الماضية عند عرضها على مسرح نادي اليرموك بمنطقة مشرف، يستعد نجوم المسرحية الكويتية الكوميــديــة الهادفــة «ممنوع من الرقابة» لتقديم عروض جديدة للجمهور في المملكة العربية السعودية بدءا من اليوم «الأربعاء» حتى السبت المقبل (15 إلى



18 الجاري) على خشبة مسرح محمد العلي في «بوليفارد رياض سيتي‬».



والمسرحية من تأليف تغريد الداود، وإخراج يوسف البغلي، ويشارك في بطولتها نخبة من النجوم، منهم: عبدالعزيز النصار، حصة النبهان، نورة العميري، خالد السجاري، موسى كاظم، خالد الثويني، محمد فايق، غادة الزدجالي، وتدور قصتها حول شاب يقرر الهروب إلى عالم أحلامه لتفادي ضغوطات الواقع، ويتفاجأ بمجموعة من الناس تدعي أنها «رقابة تنظيم الأحلام» وأن حلمه مخالف للقوانين، ويمر خلال الأحداث بسلسلة من المواقف الغريبة والمضحكة.



من جانبه، عبر بطل المسرحية عبدالعزيز النصار عن اشتياقه للقاء جمهوره في الرياض، ووجه لهم أكثر من رسالة عبر «إنستغرام» قال فيها: «أهل الرياض، جايينكم بمسرحية ممنوع من الرقابة، الويكند الجاي خلوه علينا، ناطرينكم، احجز واستمتع، وحشتوني ياخي».



يذكر أن النجم عبدالعزيز النصار يشارك رمضان المقبل في المسلسل الكوميدي «فراموش»، من بطولة نجوم «قروب البلام»، وتدور أحداثه حول عدد من القضايا المهمة التي يتم طرحها بأسلوب شائق وجاذب، وأيضا في مسلسل النجمة القديرة حياة الفهد «قرة عينك» والذي يقدم خطوطا درامية متنوعة.