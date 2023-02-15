

بيروت - بولين فاضل



غيّب الموت امس المؤلف والمنتج اللبناني مروان نجار عن عمر ناهز 76 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، مخلدا اسمه عبر عشرات الاعمال في التلفزيون والمسرح التي كتبها وانتج معظمها طوال عقود، كما كتب عددا كبيرا من الأغنيات في المسلسلات والمسرحيات، ومن أبرز أعماله: «من أحلى بيوت راس بيروت»، «سكت الورق»، «غلطة معلم»، «بنت الحي»، «الأستاذ مندور»، «حلم آذار»، «أم الصبي».



وقد نعاه العديد من النجوم في لبنان الذين استذكروا دوره في بروزهم على الساحة الفنية، ومن هؤلاء باسم مغنية الذي ودعه بتغريدة مؤثرة.