أطلقت solutions by stc، الذراع المتخصصة في توفير خدمات أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة الاتصالات الكويتية stc، أول بطولة بادل من نوعها لعملائها من قطاع الشركات مع جوائز نقدية متميزة للفرق الفائزة. وتأتي هذه المبادرة كنهج فريد تتبعه solutions by stc لتعزيز العلاقة بين عملائها وشركائها وخلق أجواء ودية وتنافسية مع عملائها خارج إطار العمل، وبما يتماشى مع رسالتها من أجل تأكيد أهمية الترويج لنمط حياة صحي ونشط.



احتضنت بطولة solutions by stc، التي أقيمت خصيصا لعملاء الشركات في ملاعب Padel CT بالسالمية في 10 فبراير بمشاركة 21 فريقا من مختلف القطاعات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة والمؤسسات الحكومية والشركات العاملة في قطاع النفط وغيرهم الكثير.



وقد أتاحت المسابقة للمشاركين فرصة الفوز بإحدى الجوائز النقدية، حيث حصل الفائز بالمركز الأول على 1000 دينار والثاني على 500 دينار بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي وزعت على جميع المشاركين.



وأكدت solutions by stc على أهمية تعزيز العلاقة مع عملائها من الشركات والمجتمع المحلي من خلال تنظيم فعاليات تفاعلية تتماشى مع إطار مسؤوليتها المجتمعية. وجمع الحدث عملاء الشركات مع عائلاتهم وأصدقائهم، سواء كانوا يشاركون في البطولة أو بالحضور والاستمتاع بأجواء المسابقة الراقية التي شهدت تشجيعا من الحضور لفرقهم على مدار الحدث.