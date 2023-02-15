

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات قبل نهائي ونهائي دوري كرة البادل ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بعدما تأهل للمربع الذهبي فريق الجامعة العربية المفتوحة بالفوز على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتضرب موعدا مع جامعة الخليج الفائزة على كلية القانون العالمية، وفي الطرف الآخر سيكون هناك «ديربي الجامعة الأمريكية» بلقاء الجامعة الأمريكية في الكويت الفائزة على الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا مع الجامعة الأمريكية الدولية التي ألحقت الخسارة بكلية الكويت التقنية، وسيلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية في تمام الساعة الـ6 على ملاعب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالدوحة.

وفي نفس السياق، تقام الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري كرة الطائرة للسيدات، حيث يبحث فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن الانتصار الثاني بعدما حقق في الجولة الأولى الفوز على الجامعة الأسترالية عندما يلتقي فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا الذي تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من كلية الخليج للعلوم، بينما تسعى بنات الجامعة الأسترالية إلى تحقيق أول انتصار لهن وإيقاف تقدم جامعة الخليج بعدما حققن الفوز في الجولة الأولى على كلية الكويت للعلوم.



هذا، وقد أكد مسؤول قسم الرياضة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا - عضو اللجنة العليا للدورة محمد السنعوسي أن مسؤولي الكلية سخروا كل الإمكانات لاستضافة منافسات البادل التي تختتم اليوم.