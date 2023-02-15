

ناصر العنزي



تختتم منافسات الجولة الـ 14 مساء اليوم بإقامة مباراتين، حيث يلعب في الأولى العربي برصيد 22 نقطة مع الجهراء بـ 18 نقطة على ملعب مبارك العيار، وفي الثانية يلعب الساحل صاحب المركز الأخير بـ9 نقاط مع التضامن قبل الأخير برصيد 14 نقطة على ملعب صباح السالم، في مواجهة للهروب من المراكز الأخيرة.



وينتظر ان تكون مواجهة العربي والجهراء ذات ندية وإثارة لقدرة الفريقين على تحقيق الفوز والتواجد في المراكز المتقدمة، فالأخضر واصل ملاحقته الكويت المتصدر بعد فوزه على التضامن برباعية في الجولة الماضية أكدت قدرته على الفوز بلقب الدوري إلى جانب كأس سمو ولي العهد التي حققها على حساب السالمية.



ويعتمد مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو على مجموعة متجانسة من اللاعبين، برز منهم بشكل لافت الليبيان السنوسي الهادي ومحمد صولة اللذان أصبحا مصدر خطورة الفريق في الجناحين، كما انه يملك عدة خيارات في تشيكلته الاساسية لتنوع قدرات اللاعبين وجاهزيتهم تحت اي ظرف.



والأخضر من الفرق التي لا تميز لاعبيها الأساسيين من الاحتياطيين، فالجميع يكادون يكونون في مستوى متقارب مما يتيح للمدرب إضافة عناصر جديدة في كل مباراة.



أما الجهراء فقد نجح في فرض نفسه ضمن المراكز الأربعة وأصبح مؤهلا لتحسين مركزه الى الأفضل، وتمكن من خطف نقطة من القادسية في الجولة الماضية، ويدخل اليوم في اختبار صعب يتطلب منه الحرص في واجباته الدفاعية كي لا يتعرض مرماه للتهديد من قبل الخصم.



وفي مباراة الساحل والتضامن فسيكون عنوان مواجهتهما «الهروب من القاع» بعدما تأخرا كثيرا في مركزيهما وكلاهما خسر مباراته في الجولة الماضية امام الكويت والعربي.