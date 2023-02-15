

ناصر العنزي - مبارك الخالدى



قدم الفحيحيل «الجريء» أفضل عروضه هذا الموسم وفرض التعادل على الكويت متصدر دوري زين الممتاز 3-3 في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء امس على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الـ14.

وبهذا التعادل حافظ الأبيض على صدارته برصيد 27 نقطة، وارتقى الفحيحيل الى النقطة 17.



سجل للكويت يوسف ناصر (21) من ركلة جزاء و(80) واحمد الظفيري (48)، فيما سجل للفحيحيل يوسف بن سودة (44) وعبدالله الشامي (55) ولويس فرنانديز (87).



في الشوط الأول اندفع الكويت كعادته مبكرا بغية التسجيل ونشط ياسين العامري عبر الجبهة اليمنى ممولا زملاءه بعدد من الكرات، ووجه الإنذار الأول بتسديدة قوية تصدى لها الحارس نواف المنصور (7)، وسقط فيصل زايد في منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من المدافع محمد نعيم احتسبها الحكم علي الحرز ركلة جزاء انبرى لها يوسف ناصر وسددها بنجاح على يمين المنصور (21)، ليتخلى بعدها الفحيحيل عن حذره ويستحوذ على الكرة مهاجما الأبيض من الأطراف، وذهبت رأسية المدافع المتقدم جاسم كرم أعلى العارضة (32) وعاد الأحمر الى أجواء المباراة من ركلة حرة من خارج المنطقة نفذها المتألق يوسف بن سودة بمهارة على يسار الحارس عبدالرحمن كميل (44).



في الشوط الثاني، أجرى مدرب الكويت علي عاشور تبديلات استعاد معها الفريق زمام المبادرة بدخول علي حسين ومهدي بن رحمه، ومن تبادل جميل للكرة مرر محمد مرهون الكرة لأحمد الظفيري الذي ركنها بشكل جميل على يسار الحارس المنصور (48) وردت عارضة المنصور تسديدة قوية للبديل مهدي بن رحمة (49).

وعاد الأحمر الى المباراة مجددا من كرة ثابتة نفذها نايف حميد ارتقى لها عبدالله الشامي ووضعها بالرأس في الشباك (55)، لترتفع وتيرة اللقاء الذي أخذ طابع القوة طمعا من الفريقين في نقاط المباراة، وتصدى الحارس المنصور ببراعة من منطقته لتسديدة بن رحمه (72)، ومن كرة عرضية متقنة أضاف يوسف ناصر الهدف الثالث (80)، وفي الوقت القاتل أثبت الفحيحيل جدارته بإحراز لويس فرنانديز هدف التعادل للأحمر بعد ارتقائه لكرة عرضية ليضعها برأسه في الشباك.



وفي المباراة الثانية، حافظ كاظمة على مركزه الثالث بعد تغلبه على السالمية 3-1، معوضا خسارته برباعية من النصر في الجولة الماضية، ليرفع رصيده الى 22 نقطة، فيما بقي السالمية بـ 16 نقطة مواصلا عروضه الهزيلة، وقد تكون سببا في إقالة او استقالة المدرب محمد إبراهيم وعدم إكمال مهمته.



وتألق كاظمة خصوصا في الشوط الثاني، وسجل أهدافه كل من ناصر فرج هدفين (42 من ركلة جزاء و75)، وأضاف أحمد عرسان الهدف الثالث في الدقيقة 84، فيما سجل لـ «السماوي» مبارك الفنيني (12 من ركلة جزاء).



أدار المباراة الحكم القبرصي أندرياس أرجيرو، وكان حازما في إشهار البطاقات الصفراء للحد من الخشونة.