

عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الصربي بوريس بونياك عقب الفوز على النصر 5-1 في الجولة الـ 14 من دوري زين الممتاز أول من امس، إن الفريق ظهر بشكل جيد في المباراة وطبق اللاعبون التكتيك ولعب الأصفر بأسلوب المباغتة بالإضافة إلى استخدام المهارة الفردية، لذلك يجب الإشادة بهم وبما قدموه خلال المواجهة، لافتا إلى أن الانتصار جاء بعد التجهيز الكبير والجدية لأن الجميع كان يدرك مدى أهمية هذه المباراة في مسيرة الفريق في البطولة.



وأكد بونياك أن الأداء المميز قد يكون جاء في وقت متأخر نوعا ما لكننا بلا شك سنقاتل حتى النهاية وقد يكون سبب هذا التأخر انضمام عدد من اللاعبين الجدد للفريق الذين كانوا يحتاجون إلى فترة للتأقلم.



وأشار إلى أنه على الأصفر التفكير في الخطوة المقبلة والعمل على تحسين وضعه الحالي حتى لا تصبح الأمور أكثر سوءا، مبينا أن الجمهور هو الداعم الأساسي ولديه الحق في التعبير عن غضبه في حال عدم تحقيق الفوز.



إلى ذلك، قرر مجلس إدارة نادي النصر إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم محمد المشعان بعد الخسارة الكبيرة أمام القادسية، حيث كان طموح «العنابي» مع انطلاق الموسم المنافسة على المراكز الأولى إلا أنه في الوقت الحالي سيحتاج إلى حصد مزيد من النقاط للبقاء ضمن الـ6 الكبار الذين سيتنافسون على لقب الدوري في نهاية المطاف.



وبعد الإقالة قرر مجلس الإدارة تعيين المدرب الأردني جمال محمود بديلاً للمدرب محمد المشعان، وسبق لمحمود أن قاد عدداً من الأندية الأردنية والمنتخب الفلسطيني.