

هادي العنزي



سجل منتخبنا الوطني لـ «ثلاثيات» كرة السلة انطلاقة قوية في البطولة العربية الثالثة لثلاثيات كرة السلة التي تجري منافساتها في الدوحة حاليا، بمشاركة 4 دول في منافسات السيدات، وهي: الكويت (فريقان)، السعودية، الأردن، وقطر البلد المضيف.

وتحظى النسخة الحالية من البطولة العربية لثلاثيات كرة السلة باعتماد الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA»، وتضاف نقاطها إلى الدول واللاعبين المشاركين في التصنيف الدولي لكرة السلة «3×3».

وتمكنت سيدات «السلة» بفريقي (أ وب) من الفوز على منتخبات السعودية، وقطر في مواجهات اليوم الأول للبطولة، حيث فاز منتخبنا (أ) على نظيره القطري 18-12، كما فاز منتخبنا «ب» على سيدات الأخضر السعودي 17-13، وعندما تواجه منتخبي الكويت تمكن الأزرق «ب» من الفوز على نظيره «أ» 14-9، كما فاز منتخبنا «أ» على السعودية 21-9، فيما جاءت الخاسرة الأولى لسيدات الكويت (ب) من الأردن 9-15.



كما فاز منتخبنا (ب) على قطر 15-10 ليتأهل إلى نصف النهائي بعدما حل ثالثا خلف المنتخب الأردني المتصدر للتصفيات ومنتخبنا (أ) الثاني، فيما جاءت السعودية رابعة الترتيب وودعت قطر البطولة.

هذا، ومن المقرر أن يلتقى في نصف النهائي الأردن مع السعودية، فيما يواجه أزرق (أ) أزرق (ب).



من جانبها، أشادت نائبة رئيس اللجنة النسائية لكرة السلة في الاتحاد ومدير المنتخب نورة اليعقوب بالأداء الفني المتميز لمنتخبي السيدات، وقالت: «جاءت المنافسات قوية ومتكافئة، وشهدت المباريات اثارة وندية في أغلبها، وتمكنت لاعبات الكويت من تسجيل حضور مشرف رغم التحضير الجيد لأغلب المنتخبات المشاركة».