

برعاية وحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر، اختتمت أمس الأول بطولة الكويت الدولية رقم 21 للتنس للناشئين والناشئات (J30 ALZAHRA) على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس بمشاركة 19 لاعبة من 13 دولة و48 لاعبا من 20 دولة، حيث حضر المباراة النهائية السفير السويسري لدى الكويت د.تيزيانو بالميلي وأمين سر عام الاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي.



وأسفرت مباريات البطولة عن فوز الإيطالي ماسيمو بيزيجوني بالمركز الأول في مسابقة فردي الرجال والسويسري أوسكار راشد بالمركز الثاني، وفي مسابقة زوجي الناشئين فاز الثنائي المكون من السويدي ماكسويل ليندستيد والإيطالي ماسيمو بيزيجوني، فيما فاز بالمركز الثاني الثنائي المكون من السويسريين أليكس بيرجومي وأوسكار راشد، وفي مسابقة فردي الناشئات فازت بالمركز الأول الألمانية مارييلا جيلبكي وفازت بالمركز الثاني الكندية نوال يوسف، وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من الكرواتيين ليا ليبو وزارا ستيبسيفيتش بينما فاز بالمركز الثاني الثنائي المكون من الهندية جنات شيريبال والكندية نوال يوسف.



وتتبع هذه البطولة بطولة الكويت الدولية الـ 22 للناشئين والناشئات وتستمر حتى 19 الجاري، ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.