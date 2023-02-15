

افتتحت دورة حكام أسلحة الخرطوش الدولية والتي ينظمها نادي الرماية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية ISSF والهيئة العامة للرياضة، بحضور أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي، ويحاضر فيها المحاضر الدولي محمد مدحت وهدان رئيس اللجنة الفنية لأسلحة الخرطوش بالاتحاد الدولي للرماية، ويشارك في هذه الدورة 16 حكما كويتيا، بالإضافة الى حكام من البحرين والسعودية والإمارات وتستمر لمدة 5 أيام يمنح من يجتازها رخصة التحكيم الدولية من الاتحاد الدولي للرماية لإدارة مسابقات الخرطوش.



وقال عبيد العصيمي ان هذه الدورة تأتي ضمن خطة استعدادات نادي واتحاد الرماية الكويتي لاستضافة بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى للرماية والتي يستضيفها نادي الرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية خلال الفترة من 20 فبراير حتى 2 مارس المقبل ويشارك فيها رماة وراميات أكثر من 40 دولة شقيقة وصديقة.