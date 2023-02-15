

أعلن بنك وربة عن رعايته للبطل المتسابق أحمد الشهاب صاحب أسرع رقم لسيارة بمحرك تنفس طبيعي على مسار GP في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات والذي تم تحقيقه في بطولة أندية بورشه الشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية البنك المستمرة للمسؤولية المجتمعية ودعمه للقطاع الرياضي والمواهب الوطنية الشبابية.



وبهذه المناسبة، أعرب مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري عن سعادته لرعاية بنك وربة للمتسابق قائلا: تأتي رعاية المتسابق أحمد سالم الشهاب ضمن سياسة البنك التي تهدف إلى دعم الرياضة والرياضيين على حد سواء تشجيعا لهم وتقديرا لما بذلوه من جهد لتحقيق الإنجازات التي رفعت اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.



وأضاف أن بنك وربة يبقى الأقرب إلى الشباب ويحرص على محاكاة تطلعاتهم ويتعرف على متطلباتهم ومواكبتها بأكثر الطرق عصرية، وعليه فإنه في سعي متواصل إلى تطوير خدماته وتنويعها بما يتناسب مع مختلف احتياجاتهم.

ويمثل تواجد بنك وربة بمثل هذه المبادرات الشبابية المميزة والجاذبة فرصة لتعزيز دعمه للشباب وترسيخ جسور تواصله معهم.



من جانبه، تقدم المتسابق أحمد الشهاب بالشكر الجزيل للبنك على مبادرته الطيبة قائلا: أتقدم بالشكر الجزيل للبنك على رعايته الأولى لي في هذا السباق، والذي يتنافس به نخبة من المتسابقين من الكويت ودول الشرق الأوسط، ودعم البنك مثال يحتذى به في القطاع الخاص ودعمه للشباب الكويتي في المنافسات الرياضية.