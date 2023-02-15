

أعلن بنك بوبيان عن تنظيم بطولته Boubyan Master المفتوحة لمحترفي وهواة رياضة البادل في الفترة من 16 حتى 22 الجاري بمشاركة 192 فريقا من الجنسين بمختلف الأعمار وبجوائز مالية تتجاوز 5 آلاف دينار.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام: «طالما اعتبر بنك بوبيان الرياضة ركنا أساسيا لبرنامج مسؤوليته المجتمعي وثقافة نؤمن بضرورة تطبيقها في مجتمعنا لمختلف الأعمار والشرائح بالإضافة إلى التركيز على الشباب واهتماماتهم»، معتبرا أن هذا ما يدفعنا إلى التنوع بين فعالياتنا الاجتماعية والرياضية منها لاسيما بعد ما احتلته رياضة البادل من زخم وانتشار في الكويت.



وأوضح أن بطولة Boubyan Master والتي تنطلق فعالياتها بملاعب أكاديمية Padel In بمشرف تتميز بمستوى احترافي عال من التنظيم والإدارة وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات للاعبين المشاركين لتكون لهم بمنزلة تجربة رياضية مميزة تحاكي كبرى البطولات على المستويات الإقليمية والعالمية.



وأضاف أن البطولة سوف تشهد فعالياتها نوعا من التميز والاختلاف مثل شريحة المشاركين وأعمارهم وعددهم والتنوع في المجموعات، مشيرا الى أن Boubyan Master تتميز بكونها متاحة لمشاركة كل المحترفين على مستوى الخليج أو من هواة البادل.



وأشار: «منذ البدء في الترتيب لإطلاق البطولة، بادر إلى ذهننا أن نضيف شيئا يميزها بين بطولات البادل المنتشرة حاليا وهو التنوع في أعمار المشاركين، فنجد ان المشاركة لا تقتصر على شريحة عمرية محددة لكن متاحة لعمر 16 عاما فما فوق بجانب الأقل من 16 عاما، مؤكدا أن هذا يأتي من منطلق دورنا تجاه شريحة الناشئين لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة والتعايش مع أجواء البطولات الرياضية».



واعتبر البسام أن البطولة فرصة للجميع لممارسة الرياضة كونها «أسلوب حياة» من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن سواء من المحترفين او الهواة للبادل من مختلف الأعمار، حيث تتضمن البطولة مشاركة 144 فريقا للشباب و32 للفتيات و16 فريقا للناشئين. كما تنقسم شريحة الشباب إلى 4 مجموعات هي (A-B-C-D) حيث تخصص المجموعة A لمحترفي البادل، في حين B-C-D لهواه الرياضة، بينما فئة الفتيات تنقسم إلى مجموعتين (A-B) كلتاهما للمحترفات، أما شريحة الناشئين الأقل من 16 عاما فالمشاركة متاحة للجميع سواء محترفين أو هواة من الجنسين من خلال 16 فريقا ليصل المجموع الكلي للفرق 192 فريقا.