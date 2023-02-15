

توّج منتخبنا الوطني بلقب بطولة اتحادات الشرطة الرياضية العربية للرماية العملية التي اختتمت أول من أمس بعد ان حصد ابطاله المراكز الأولى بمسابقتي الفردي والفرق بالبطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 60 راميا من 17 دولة عربية.



وتمكن منتخبنا المكون من الرماة علي الكندري وعمر الانصاري ومحمد العازمي من نيل الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق للبطولة التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي بميدان الاتحاد بمنطقة صبحان بعد تقديمهم مستويات لافتة في منافساتها التي استمرت يومين.

واحتل منتخب الامارات المكون من الرماة علي درويش وعبدالعزيز عبدالله وعمر جعفر المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب السعودية المكون من الرماة سلطان الشمري وعبدالعليم المولد ومحمد السليماني.



وعلى صعيد الفردي، هيمن أبطال الكويت على المراكز الثلاثة الأولى، اذ اقتنص علي الكندري الميدالية الذهبية وكأس البطولة بعد نيله المركز الأول، فيما نال عمر الأنصاري المركز الثاني ليحصل على الميدالية الفضية، بينما حقق محمد العازمي المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية.



وأكد رئيس اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة اللواء حقوقي وليد الشهاب أن منافسات البطولة اتسمت بالروح العالية من الرياضيين العرب رغم قوة المنافسة «ما عكس روح التآخي والتنافس الشريف بينهم، وهو ما يدل على الجاهزية التامة والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجل الأمن العربي».



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العربي الرياضي للشرطة العميد خالد العطية من قطر بالتنظيم الكويتي المميز للبطولة، مؤكدا أن اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي يعد من أبرز وأنشط الاتحادات العربية عبر تاريخ الرياضة الشرطية العربية.