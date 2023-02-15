

مع تواصل منافسات ذهاب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، يتطلع بوروسيا دورتموند الألماني إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في 2023 عندما يستضيف تشلسي الذي يسعى للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يتأهب كلوب بروج البلجيكي لمواجهة بنفيكا البرتغالي.



وستكون مباراة اليوم هي الأولى بين دورتموند وتشلسي وسيسعى بلا شك كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة في لندن في السابع من مارس المقبل.



وتأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ 16 من المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف مان سيتي الإنجليزي، بينما تأهل تشلسي من صدارة المجموعة الخامسة التي كانت تضم معه ميلان الإيطالي وريد بول سالزبورغ النمساوي ودينامو زغرب الكرواتي.



وحقق بوروسيا دورتموند انطلاقة مذهلة في العام الحالي، حيث افتتحه بانتصارين وديين أمام فورتونا دوسلدورف وبازل السويسري ثم حقق 6 انتصارات رسمية منها 5 في الدوري الألماني وانتصار في كأس ألمانيا، وجاء فوزه الأخير على حساب فيردر بريمن 2-0 يوم السبت الماضي.



وعلى الجانب الآخر، يعيش تشلسي فترة صعبة، حيث تعادل في آخر 3 مباريات له بالدوري الإنجليزي، كما حقق 3 انتصارات فقط خلال آخر 14 مباراة في كل المسابقات.



وعلى ملعب «جان برايدال» في بلجيكا، يستضيف كلوب بروج فريق بنفيكا البرتغالي، حيث يستعد سكوت باركر المدير الفني الجديد لكلوب بروج لخوض تجربته الأولى في دوري أبطال أوروبا.



ويتطلع باركر إلى تحقيق انطلاقة جديدة مع الفريق عبر دوري الأبطال، بعد أن أخفق كلوب بروج في تحقيق أي انتصار خلال آخر 7 مباريات على ملعبه في كل المسابقات.



وعلى الجانب الآخر، يأمل بنفيكا، الذي يدربه روجر شميت، في نفض غبار الهزيمة بضربات الجزاء الترجيحية أمام سبورتينغ براغا في التاسع من الشهر الجاري في دور الـ 8 ببطولة كأس البرتغال.



وكانت هزيمة الكأس قد قطعت سلسلة من 4 انتصارات متتالية حققها بنفيكا في الدوري البرتغالي الممتاز.