

يستقبل أرسنال ومدربه الإسباني ميكل أرتيتا أستاذه السابق مواطنه بيب غوارديولا وفريقه مان سيتي، الليلة في مباراة مؤجلة من المرحلة 12 للدوري الانجليزي في كرة القدم، اكتسبت بعدا آخر بعدما تحولت إلى قمة لحسم صراع الصدارة.



ويسعى أرسنال المتصدر برصيد 51 نقطة إلى تلافي مباراة ثالثة تواليا من دون فوز، في حين بإمكان «السيتي»، وصيفه بفارق 3 نقاط، أن ينتزع المركز الأول من نادي شمال لندن في حال فاز عليه وعاد بكامل النقاط من العاصمة، في المباراة المؤجلة بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.



هذا، وعبر مدرب ليفربول يورغن كلوب عن ارتياحه لأداء فريقه والفوز على إيفرتون (2-0) في ختام المرحلة الـ 23 من المسابقة.



وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «كانت الأجواء رائعة أحب جمهوري وما فعلوه كان أمرا مميزا ومفيدا للغاية ورد الشبان الجميل. لقد كان الديربي ممتعا ولعبنا مباراة بالطريقة التي أردناها وليست مباراة أرادها إيفرتون».



وأحرز هدفي ليفربول كل من محمد صلاح في الدقيقة (36) وكودي جاكبو (49).



ووفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات بات صلاح اللاعب رقم 13 الذي يسهم في تسجيل 100 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب واحد (71 هدفا و29 تمريرة حاسمة في 104 مباريات على ملعب أنفيلد).



وأضافت الشبكة أن صلاح ثالث أسرع لاعب يصل إلى هذه المئوية بعد آلان شيرر الذي وصل إلى 100 مساهمة تهديفية على ملعب «إيوود بارك» معقل بلاكبيرن بعد 74 مباراة وتيري هنري (92 مباراة على ملعب هايبري).



وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 32 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.



إسبانيا



يستضيف ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد وإلتشي ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويأتي «الملكي»، الذي حقق لقب كأس العالم للأندية نهاية الأسبوع الماضي، في المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، وسيدخل مباراة إلتشي وعينه على تقليص الفارق.



أما إلتشي، الذي يتذيل ترتيب «الليغا» برصيد 9 نقاط فقد حقق فوزه الأول في الجولة الماضية، بعدما تفوق على فياريال 3-1، ويأمل أن يواصل الاستفاقة على حساب ريال مدريد.



وضيق ريال سوسييداد الخناق على ريال مدريد بفوزه الصعب على إسبانيول 3-2 ضمن ذات المرحلة.



إيطاليا



أهدر إنتر نقطتين ثمينتين بتعادله السلبي أمام مضيفه سمبدوريا المهدد بالهبوط في ختام منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإيطالي التي صبت معظم نتائجها في مصلحة نابولي المحلق بمفرده في الصدارة.



وأدى تعادل إنتر ثاني الترتيب مع 44 نقطة إلى اتساع الهوة بينه وبين نابولي المتصدر والفائز على كريمونيزي بثلاثية نظيفة إلى 15 نقطة، فيما اخفق «النيرازوري» في الابتعاد بدوره عن ملاحقيه الثلاثي أتالانتا وروما وميلان الذين يتساوون بـ41 نقطة. وفاز هيلاس فيرونا على ساليرنيتانا 1-0.