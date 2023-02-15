انتحر مسلح قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب خمسة آخرين بجروح داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة بعد مطاردة واسعة النطاق أطلقتها الشرطة للقبض عليه الاثنين.



وصدرت أوامر لآلاف الطلبة في جامعة ولاية ميشيغن للاختباء في أماكنهم بعد مقتل شخصين بإطلاق النار في المبنى.



وقد فر المهاجم بعد ذلك إلى اتحاد الطلبة حيث قتل شخصا ثالثا، ما دفع الشرطة لإطلاق عملية واسعة النطاق في حرم الجامعة البالغة مساحته نحو 2023 هكتارا.



وبعد منتصف الليل بوقت قصير أكدت الشرطة أن المسلح أطلق النار على نفسه على مقربة من المكان.



وقال المسؤول في شرطة الجامعة كريس روزمان «نشعر بالحزن للإعلان عن تأكيد سقوط ثلاثة قتلى». وأكد في تصريحات للصحافيين «هذا إضافة إلى الضحايا الخمسة الذين جرحوا ونقلوا إلى المستشفى.

مازال بعضهم يعانون من إصابات تشكل تهديدا لحياتهم». وأفاد روزمان بأن مئات عناصر الأمن من مختلف الوكالات شاركوا في العملية الرامية للعثور على المسلح، إذ نشرت الشرطة صورة لرجل من أصل إفريقي يرتدي سترة واسعة زرقاء اللون ويلبس حذاء أحمر.