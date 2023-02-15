

سعود عبدالعزيز



تمكن رجال أمن الأحمدي ممثلا بقيادة الفحيحيل من ضبط اكبر مصنع للخمور المحلية يتم استهدافه في العام الجديد 2023، كما ضبط في الوكر 5 وافدين من الجنسية النيبالية (3 ذكور وسيدتان)، ومصادرة اكثر من 200 برميل ممتلئة بالمواد المسكرة المصنعة محليا وكمية كبيرة من القناني الممتلئة بالمشروبات الكحولية الجاهزة للتوزيع.



وجاءت مداهمة الوكر بعد بلاغ الى العمليات عن انبعاث رائحة بشكل دائم من منزل بالفحيحيل، وبعمل التحريات تبين استغلال المنزل في تصنيع الخمور والتمويه بحرق بخور بكثافة لتصدر التعليمات بمداهمة الوكر.