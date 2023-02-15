تدريب 5000 كويتي وتطوير البنية التحتية والمهارات ضمن إجراءات تحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035

لا وقف لترشيحات الراغبين في التوظيف بعد إعلان ترتيب المسجلين للمرحلة الـ 82

ترشيح الراغبين في العمل بـ «التربية» من خريجي جامعة الكويت و«التطبيقي» سيتم قبل انتهاء العام الدراسي الحالي



مريم بندق



قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن مجلس الوزراء وضع خطة لتحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية خلال 4 سنوات تتضمن تدريب وتحسين الأداء الوظيفي لنحو 5000 كويتي على التكنولوجيا الرقمية، بهدف دعم التنفيذ في أكثر من 110 هيئات وجهات حكومية، مستندا إلى تجهيز 3 مراكز للبيانات لتكوين منطقة سحابية في الكويت. ولفتت مصادر أخرى إلى أن أهم أدوات تحقيق الخطة دعم المزيد من التخصصات التعليمية الجديدة التي تؤهل من لديهم من الكوادر الوطنية في قدرات معينة مثل التحليل المتطور للبيانات، والتعليم الآلي والذكاء الاصطناعي وحلول أمن المعلومات. وذكرت أن الجهات الحكومية والجهات التنظيمية الرئيسية ستستفيد من الخدمات التي توفرها احدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا السحابية التي ستتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «CAIT» لإطلاق برنامج تدريب وطني لتطوير المهارات التكنولوجية الرقمية لموظفي القطاع الحكومي لتحسين أدائهم الوظيفي.



وأكدت إلى جانب الاستثمار والتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «KDIPA»، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «CITRA» لإنشاء منطقة سحابية لدعم الجهات الحكومية والخاصة في إدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية وتمكينها من تخزين البيانات بشكل آمن.



واختتمت قائلة: من خلال هذه الخطوات سيتم تطوير البنية التحتية والمهارات التي تحتاجها البلاد للاستمرار في تحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035.

لا وقف لترشيحات الراغبين في التوظيف بعد إعلان ترتيب المسجلين للمرحلة الـ 82

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إنه لا وقف لترشيحات الراغبين في التوظيف ، لافتة الى أنها ستتم بعد إعلان ترتيب المسجلين للمرحلة ال 82 منتصف مارس المقبل تقريبا ، ومؤكدة أن التسجيل في هذه المرحلة مستمر حتى الجمعة 17 الجاري.

ترشيح الراغبين في العمل بـ «التربية» من خريجي جامعة الكويت و«التطبيقي» سيتم قبل انتهاء العام الدراسي الحالي

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن ترشيح الراغبين في العمل بوزارة التربية من خريجي الفصل الدراسي الأول بجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من التخصصات التربوية وغيرها مثل كلية العلوم، سيتم قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، وبعد استكمال متطلبات التعيين بوقت مناسب.