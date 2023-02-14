أكدت المديرة العامة لوكالة الانباء الكويتية "كونا" د.فاطمة السالم اليوم الثلاثاء أن دور وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية الرسمية في القضايا البيئية مهم في جميع المراحل التي يتشكل الرأي العام حيالها لاسيما القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.



جاء ذلك خلال مشاركة د.السالم في الطاولة المستديرة بعنوان "مستقبل وكالات الأنباء الحكومية ووسائل الاعلام هو تعزيز الشراكات الثنائية التي تهدف إلى التعامل مع تحديات التغير المناخي" إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات في دبي.



وقالت د.السالم: إن الكويت تولي أهمية كبيرة للقضايا البيئية على رأسها التغير المناخي والحياة البرية والبيئة البحرية، خصوصا وانها تندرج ضمن اهداف التنمية المستدامة "فالحكومات تعمل ونحن لدينا مسؤولية كبيرة في تغطية عملها بالاضافة الى دورنا في زرع الثقافة وتوعية المجتمع.



وحول خطوات تشكل الرأي العام أوضحت د.السالم أنه يبدأ في جماعة تحتضن القضية وفي موازاة ذلك يكون على وسائل الاعلام ووكالات الأنباء الرسمية دور في التوعية وتقديم محتوى اعلامي هادف، مبينة أن من واجب الاعلام طرح الحلول والتوصيات وتوعية الناس.



وعلى صعيد متصل أشارت مدير عام "كونا" إلى ان علينا أن نجعل المحتوى انسانيا لنلامس شريحة اكبر من الناس ولا يكون الموضوع علميا بحتا، مشددة على أهمية اشراك المجتمع في القضايا البيئية وطرق محافظتهم على البيئة وابراز دور المبادرات الشبابية والقطاع الخاص في هذه القضايا.



وأكدت أهمية وجود صحافة استباقية قبل حدوث الأزمات تطرح الحلول وتقدم التوصيات والمبادرات.



وبهذا الصدد أعلنت د.السالم نيتها طرح برنامج متخصص عن الصحافة البيئية في مركز "كونا" لتطوير القدرات الاعلامية ودعت جميع الوكالات الاخبارية للاستفادة من برامج المركز.