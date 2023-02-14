نظم مكتب تكريم الشهداء وأسرهم أوبريت اوركسترالي في حب الوطن "طيور الدار" ضمن احتفالاته بالاعياد الوطنية برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله وبمشاركة عدد من قيادات الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي.



وتخلل الاوبريت عدد كبير من الاغاني الوطنية القديمة بتوزيع جديد، اضافة الى الاغاني الحديثة حيث لاقى الاداء الاوبرالي للاوركسترا اعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا مع المقطوعات الموسيقية التي اثارت روح الحماسة والوطنية في نفوسهم.



واعرب مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن امتنانه لحضور وزير شؤون الديوان الاميري رئيس مجلس الامناء الشيخ محمد العبدالله لحفل "طيور الدار" والذي تخلله معرض صور للفعاليات التي نظمها المكتب للاحتفال بالاعياد الوطنية لهذا العام.



وذكر العوفان في تصريح صحافي: ان المكتب قدم العديد من الفعاليات هذا العام منها بطولة كرة القدم للبراعم من عشر سنوات لـ14 سنة وكذلك بطولة البادل.



ولفت الى ان العمل الاوبرالي "طيور الدار" يعتبر الفعالية الثالثة ضمن الاحتفالات، حيث تقدم الاوركسترا مع موسيقيين عالميين من هولندا وبلجيكا والمانيا حفلا يليق بالكويت واعيادها الوطنية ولتخليد شهدائها الابرار.



وقال ان هذه الاحتفالية تعتبر الأولى من نوعها في الكويت عبر العزف المباشر لعمل اوكسترالي عن الكويت وعن شهدائها، منوها الى أن العمل من كلمات فايق عبدالجليل والحان عبدالله الراشد، رحمهما الله، اضافة الى اغاني وطنية قديمة أعيدت صياغتها بطريقة حديثة وموسيقى عالمية اوكستراليه.



وأفاد العوفان بأن احتفالات المكتب وفعالياته ستستمر عبر مسابقة التصوير التي تنقسم الى قسمين للمحترفين والهواة بكاميرا الهواتف منوها بمعرض الصور الضوئية في مركز الشيخ جابر الثقافي والذي يمثل الفعاليات التي نظمهاالمكتب.