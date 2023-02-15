عبدالكريم أحمد

قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بجولة تفقدية لمبنى قصر العدل الجديد (المرحلة الأولى) برفقة وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المحاكم بالتكليف علي ياسين مال الله ومدير إدارة الخدمات والصيانة فاضل الفضالة.



وقد استمع الماجد إلى شرح المهندسين عن مجريات إنجاز إنهاء الأعمال، حيث أكدوا انهم يواجهون بعض العقبات البسيطة في إتمام الأعمال الأخيرة لإنجاز العمل.



وقد أعرب الوزير عن إعجابه بصرح مبنى قصر العدل الجديد الذي يعد من أكبر واضخم دور العدالة في العالم كما يعتبر من المباني الذكية.

وقد حضر الزيارة إبراهيم اشكناني ممثل الديوان الأميري والمهندس محمد غدار ممثل المكتب العربي المشرف على تنفيذ المشروع والمهندس محمد عطية ممثل الشركة المنفذة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي .