القاهرة- خلود أبوالمجد

شهد عام 2022 نشاطاً مكثفاً لمركز السينما العربية الذي يواصل دعمه وترويجه للسينما العربية في توفير نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في جميع أنحاء العالم.



الشركاء الأساسيون لمركز السينما العربية هم:



- مؤسسة Neom (السعودية) | شريك صناعة السينما



- منصة FESTIVAL SCOPE | شريك العروض الرقمية السينمائية



- مجلة THE HOLLYWOOD REPORTER (الولايات المتحدة الأميركية) | شريك إعلامي



- موقع The Film Verdict (الولايات المتحدة الأميركية) | شريك المراجعات السينمائية



وشركاء مركز السينما العربية بالترتيب الأبجدي للإنجليزية هم : مهرجان روتردام للفيلم العربي | هولندا، شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART) | السعودية، ملتقى بيروت السينمائي | لبنان، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي | مصر، سينما 70 | السعودية، مهرجان مالقة السينمائي | إسبانيا،فيلم كلينك | مصر، فيلم لاب: فلسطين | فلسطين، جيميناي أفريقيا | مصر، مهرجان الجونة السينمائى (GFF) | مصر، Greener Screen | الإمارات، The Imaginarium Films | الأردن، السينما العراقية | العراق، IEFTA | موناكو، مهرجان أيام قرطاج السينمائية (JCC) | تونس، Lagoonie Film Production | مصر،LATINARAB CO-PRODUCTION FORUM

Latin Arab International Film Festival | الأرجنتين، MAD 3ARABI (ARAB FLOW) | جمهورية التشيك، MAD Solutions والشركتان التابعتان لها MAD Distribution وMAD Celebrity | مصر- الإمارات- لشبونة، مهرجان مالمو للسينما العربية ومنتدى سوق مهرجان مالمو لصناعة الأفلام (MMF) | السويد ، Pan East Media | الأردن ، الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (RFC) | الأردن، مهرجان روتردام السينمائي الدولي (IFFR) | هولندا، سودان فلم فاكتوري (SFF) | السودان، مهرجان السودان للسينما المستقلة (SIFF) | السودان،

SUPPORT ARAB CINEMA، TELESCOPE ، مهرجان طرابلس للأفلام (TFF) | لبنان ، شركة ويكا للإنتاج والتوزيع السينمائي | مصر.

وخلال هذا العام شارك مركز السينما العربية في عدد من المحافل السينمائية الإقليمية والدولية، وهي:



مهرجان روتردام السينمائي الدولي – هولندا، مهرجان برلين السينمائي الدولي – ألمانيا، ملتقى بيروت السينمائي – لبنان، مهرجان مالمو للسينما العربية – السويد، مهرجان كان السينمائي الدولي – فرنسا، مهرجان فينيسيا السينمائي – إيطاليا، مهرجان تورنتو السينمائي الدولي – كندا، مهرجان الشارقة السينمائي الدولي – الإمارات، أيام قرطاج السينمائية – تونس، مهرجان مراكش السينمائي – المغرب، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي – مصر، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - السعودية.

وفي إطار فعاليات مهرجان كان السينمائي، شارك مركز السينما العربية في جلسات التعارف والتواصل بين المنتجين العرب والأوروبيين، وذلك بالمشاركة مع European Film Promotion. ومن أنشطته خلال مهرجان كان كذلك نشر المركز العدد 16 من مجلة السينما العربية الذي كشف عن إطلاق حملة 75 سنة من السينما الفلسطينية، والتي تلقي الضوء على أهم الأفلام الفلسطينية وصناعها، بالإضافة إلى قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي.



وفي مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، شارك مركز السينما العربية في رعاية حفل استقبال جسر فينيسيا للإنتاج Venice Production Bridge ، وهو منصة تستضيف خبراء ومحترفي صناعة السينما من أنحاء العالم من خلال العروض واللقاءات والندوات. وخلال فعاليات المهرجان نشر المركز العدد 17 من مجلة السينما العربية.



على مدار عام 2022، قدم مركز السينما مجموعة من الجوائز لصناع السينما العرب في مختلف المهرجانات والتظاهرات السينمائية، وهي:

- جائزة شخصية العام السينمائية، والتي قدمها المركز بالتعاون مع مجلة the Hollywood reporter الأميركية ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي، ومنحت الجائزة للمنتج والمخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية.

- اختار مركز السينما العربية 3 منتجين عربا للمشاركة في روتردام لاب لعام 2023 وهم:



- المنتج اليمني محمد الجابري خلال ملتقى القاهرة السينمائي المقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



- المنتجة السعودية لجين باخشوين خلال سوق البحر الأحمر المقام ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



- المنتج اللبناني ميشال زرازير خلال سوق البحر الأحمر المقام ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.





وأعلن مركز السينما العربية خلال مشاركته في فعاليات مهرجان كان السينمائي، عن جوائز النقاد للأفلام العربية، والتي جاءت كالتالي:



- أفضل فيلم: ريش | إخراج: عمر الزهيري | مصر



- أفضل ممثل: علي سليمان | فيلم أميرة | فلسطين



- أفضل ممثلة: ميساء عبد الهادي | فيلم صالون هدى | فلسطين



- أفضل مخرج: عمر الزهيري | فيلم ريش | مصر



- أفضل سيناريو: أحمد عامر وعمر الزهيري | فيلم ريش | مصر



- أفضل فيلم تسجيلي: يوميات الحصار | إخراج عبد الله الخطيب | فلسطين، لبنان.

كما أعلن مركز السينما العربية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، عن جائزة الإنجاز في النقد السينمائي، والتي فاز بها كل من:



- الناقد السينمائي العراقي زياد الخزاعي



- الناقد الأميركي جاي ويسبرغ



أما جائزة النقاد العرب للفيلم الأوروبي، فقد تم الإعلان عنها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وقد فاز بها الفيلم البولندي EO إخراج جيرزي سكليموسكي.



كما يواصل مركز السينما العربية نشاطه مع بداية عام 2023 وذلك بالمشاركة في فعاليات الدورة 36 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، والدورة 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.