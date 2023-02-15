استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه اليوم د.حسام عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية يرافقه فيصل فهد الشايع رئيس ديوان المحاسبة بالكويت.

وقد حضر اللقاء أعضاء الوفد السعودي المرافق، والذي ضم مدير عام فرع ديوان المحاسبة السعودي بمنطقة جازان عبد الرحمن بن يحيي أبو واكده، ومدير عام فرع الديوان بمنطقة عسير محمد بن عامر البرقان، ومدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة عبد الله بن حبيب الطياري، ومدير إدارة حسابات قطاع الحرس الوطني عبد الله بن سليمان العنقري، والسكرتير الخاص لرئيس الديوان فهد بن دخيل الله المالكي.

كما حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية بديوان المحاسبة الكويتي عصام الرومي، ومنسق أول علاقات عامة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات بديوان المحاسبة احمد جوهر.